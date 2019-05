Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

DAX legt zu: Die Anspannung bleibt

Tech-Werte erholen sich (vorübergehend)

Im frühen Handel sieht es so aus, als könnte sich der deutsche Leitindex heute wieder ein wenig

erholen.



Die gestrigen Verluste sind zwar schmerzhaft, doch immerhin konnte der DAX oberhalb

der runden Marke von 12.000 Punkten schließen. Aus technischer Sicht bleibt die Situation

jedoch weiter angespannt, meint auch Fondsmanager Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer: „Starke

intraday-Schwankungen dürften auch weiterhin den Handel prägen. Nach dem Rutsch gestern fährt

die Achterbahn heute wieder bergauf. Zum einen sind die USA hinsichtlich der Sanktionen gegen

Huawei nun doch etwas zurückgerudert. Zum anderen hat die Marke von 12.000-Punkten im DAX

gehalten und jenen Marktteilnehmern etwas den Wind aus den Segeln genommen, die auf weiter

fallende Kurse gesetzt hatten.“ Zudem gibt es aktuell keine wirklich guten Vorgaben aus den

USA. Vor allem der US-Tech-Sektor leidet zunehmend unter den sich verschärfenden

Handelsrestriktionen gegenüber China.

Es waren am Vormittag vor allem (deutsche) Tech-Werte, und besonders Chiphersteller, die ein

wenig durchatmen konnten. Infineon, Siltronic oder auch Aixtron konnten im frühen Handel

allesamt zulegen, wenngleich die teilweise herben Verluste des Vortages bislang bei weitem

nicht aufgeholt werden konnten. Die Verunsicherung im Sektor bleibt jedoch evident und Teile

der Gewinne mussten bereits schon wieder abgegeben weren. Dennoch gibt es heute ein wenig Licht

am Ende des Tunnels, was vor allem auf eine Meldung aus dem US-Handelsministerium

zurückzuführen sein dürfte: Wie das Ministerium gestern Abend mitteilte, seien bestimmte

Geschäfte mit Huawei mit einer Frist von 90 Tagen erlaubt. Alle Beteiligten bekämen somit die

Möglichkeit, sich auf die bevorstehenden Änderungen einzustellen.

1&1 Drillisch: Dividende soll drastisch gekürzt werden

Was viele Aktionäre befürchteten, ist seit gestern Abend Gewissheit: United Internet und seine

Telekommunikationssparte 1&1 Drillisch haben angekündigt die Dividende auf eine eher

symbolische Summe zu kürzen. Auf der jeweils nächsten Hauptversammlung soll den Aktionären

lediglich eine Ausschüttung in Höhe von 5 Cent pro Anteilsschein vorgeschlagen werden. Die

beiden Unternehmen wollen die Dividende lieber in die 5G-Frequenzversteigerung investieren. Die

Aktionäre nehmen die Ankündigung scheinbar gelassen. Im Späthandel an der Börse Stuttgart

präsentierten sich beide Werte erstaunlich robust.

Fusion von T-Mobile US und Sprint droht zu platzen

Zu platzen droht hingegen die geplante Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint. Laut einem

Medienbericht tendiert das US-Justizministerium zu einer Ablehnung der Fusion der beiden

Telekommunikationsunternehmen. Offenbar hat das Ministerium weiterhin Wettbewerbsbedenken die

von beiden Unternehmen bislang nicht vollständig ausgeräumt werden konnten. Zwar hätten beide

Unternehmen „signifikante“ Zugeständnisse gemacht, wie die US-Regulierungsbehörde FFC betont,

doch dem Justizministerium sind diese Zugeständnisse offenbar nicht weitgehend genug. Es bleibt

nicht nur für Aktionäre ein spannendes Spiel

Wirecard-Aktie überwindet Widerstand

Zu den großen Gewinnern im deutschen Leitindex gehört heute die Wirecard - wenngleich dies

Analysten vor allem auf technische Gründe zurückführen. Die Wirecard-Aktie hat die 200-Tages-

Linie zurückerobert, was vor allem aus technischer Sicht als Kaufsignal interpretiert wird. Aus

Sicht eines Finanzmagazins hat die Aktie nun weiteres Kurspotenzial und sogar der Angriff auf

alte Höchststände scheint aus deren Sicht im Bereich des Möglichen.

Evotec plant Übernahme von Just Biotherapeutics

Geld in die Hand nehmen will offenbar auch Evotec. Wie das Biotech-Unternehmen mitteilte, will

man für insgesamt rund 90 Millionen US-Dollar Just Biotherapeutics übernehmen. Die vollständige

Übernahme des US-Konzern soll bereits im zweiten Quartal dieses Jahres erfolgen.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index folgt heute eine stetigen und ausgeprägten „Zick-Zack-Bewegung“ - das

jedoch im negativen Bereich. Das heißt konkret, dass die Skepsis vieler Anleger überwiegt.

Diese Skepsis führt zu ersten Gewinnmitnahmen sowie dazu, dass Anleger nun wieder verstärkt

Short-Positionen eingehen.

Trends im Handel

Im Fokus einiger Derivateanleger in Stuttgart steht heute ein Knock-Out-Call mit

vergleichsweise kurzes Restlaufzeit auf die NASDAQ (WKN: PZ8GPE). Der gestrige Rücksetzer an

der US-Tech-Börse hat einige Anleger offenbar auf dem falschen Fuß erwischt und so wurden heute

eine ganze Reihe von „Stop-Kursen“ getroffen und die Positionen verkauft.

Ganz anders verhält es sich heute bei einem Call-Optionsschein von Morgan Stanley auf die

Adobe-Aktie (WKN: MF5TK9). Nachdem die Adobe-Aktie in den vergangenen Tagen einige Federn

lassen musste, setzen Anleger heute offenbar auf eine kurzfristige Gegenbewegung.

