Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Trotz tiefroter Vorgaben - Dax stabilisiert sich

Anleger feiern Siemens Bilanz

- von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Der Dax trotzt den schwachen Vorgaben und startet nach dem deutlichen Minus vom Dienstag recht

stabil.



Doch die Unterstützung bei 12.000 Punkten rückt trotzdem im Tagesverlauf wieder

bedrohlich nahe.

An der Wall Street machten sich die Anleger nun doch stärkere Sorgen um den Zollstreit. Die

chinesischen Exporte sind im April überraschend stark gefallen. An Chinas Börsen hielten sich

die Verluste aber in Grenzen. In Japan ging der Nikkei weiter in die Knie, nachdem er sich tags

zuvor bereits schwach aus der längeren Feiertagspause zurückgemeldet hatte.

Commerzbank Gewinneinbruch

Die Commerzbank ist mit einem Gewinneinbruch ins Jahr gestartet. Allerdings nicht so schlimm

wie befürchtet, denn die Commerzbank scheint ihre Kosten besser in den Griff zu bekommen. Auch

der Kundenaufbau geht gut voran. Unter dem Strich verdiente das Institut im ersten Quartal 120

Millionen Euro und über die Hälfte weniger als ein Jahr zuvor (262 Mio Euro). Trotzdem sollen

Anleger 20 Cent Dividende erhalten. Anleger reagieren zunächst erleichtert und schicken die

Aktie zunächst nach oben. Im Tagesverlauf dreht die Aktie allerdings ins Minus.

Siemens robust

Siemens hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Das operative Ergebnis

klettert bereinigt um sieben Prozent. Analysten hatten mit Stagnation gerechnet. Unter dem

Strich verdiente Siemens mit 1,8 Milliarden leicht weniger als im Vorjahr, als 1,95 Milliarden

erzielt wurden. Marktexperten hatten hier einen deutlicheren Rückgang erwartet. Gut gelaufen

sind die Sparten Digitale Fabrik, Healthineers und Power and Gas. Siemens Aktien sind der

Spitzenreiter im Dax.

Münchener Rück - Katrastrophenschäden belasten

Höhere Katastrophenschäden haben dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re zum Jahresstart

einen deutlichen Gewinnrückgang eingebrockt. Unter dem Strich verdiente die MüRü 632 Millionen

Euro und damit fast ein Viertel weniger als ein Jahr zuvor. Denn die Schäden, die Taifun "Jebi"

2018 in Japan angerichtet hatte, fielen höher aus als erwartet. Daher legte die Munich Re dafür

noch einmal 267 Millionen Euro zur Seite. Die Aktie verliert stärker als der Markt.

Wirecard hebt Gewinnprognose

Manch einer arbeitet unter Druck offensichtlich besser: Wirecard hebt nach einem starken ersten

Quartal die Gewinnprognose leicht an. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz um knapp 35

Prozent, das operative Ergebnis sogar fast 41 Prozent auf 158 Millionen Euro. Das war jeweils

etwas mehr als erwartet.

Wirecard profitiert vom Trend hin zu elektronischen Zahlungen vor allem beim Onlineshopping.

Börse Stuttgart TV

Innerhalb von nur einer Woche hat sich das Bild komplett geändert. Sprachen wir vergangene

Woche an dieser Stelle noch darüber, ob der DAX weiteres Potenzial nach oben hat, so geht es

mittlerweile schon wieder um die Frage wie viel Abwärtspotenzial der eskalierende Handelsstreit

in sich trägt. Doch steckt im jüngsten Rücksetzer vielleicht sogar eine Chance? Eine

Einschätzung von Andreas Lipkow, Comdirect, im Gespräch mit Thomas Zuleck von Börse Stuttgart

TV.

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, pendelt heute mit zum

Teil deutlichen Ausschlägen um die Null-Linie. Derivate-Anleger versuchen heute antizyklisch

von der Pendelbewegung im Dax zu profitieren.

Trends im Handel

Anleger orientieren sich auch heute an Empfehlungen von Marktexperten:

So werden nach einer Kaufempfehlung weiter Calls auf BASF gekauft.

Weitere Empfehlungen vermuten Händler bei Calls auf den S&P 500.

