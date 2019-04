Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

DAX: Zurückhaltender Wochenstart

Quartalszahlen: Twitter und Coca-Cola überzeugen

Der deutsche Leitindex war eher zurückhaltend in die neue Handelswoche gestartet und eröffnete

in der Nähe des Schlusskurses von vergangenem Donnerstag.



Zeit zum Durchatmen bekommt der DAX

allerdings nur bedingt: Bereits heute Nachmittag gab es schon wieder eine Reihe von

Quartalszahlen zu verdauen. Gegen 13:00 Uhr ließen sich Coca-Cola, Procter & Gamble sowie

Twitter und Verizon in die Bücher schauen. Größere Überraschungen oder Ausbrüche gab es im Zuge

der Zahlen allerdings keine - zumindest nicht am deutschen Aktienmarkt. Den Abschluss bildet

heute Abend gegen 22:15 Uhr (MEZ) ebay.

Vor allem Twitter konnte am Nachmittag seine Aktionäre überzeugen. Das soziale Netzwerk

verbuchte im ersten Quartal einen neuen Rekord an aktiven Nutzern und steigerte Umsatz und

Gewinn - zum bereits sechsten Mal in Folge. Bereits vorbörslich kletterte die Twitter-Aktie um

fast sieben Prozent. Coca-Cola konnte ebenfalls die Markterwartungen übertreffen und den

Jahresausblick bestätigen. Das freut die Aktionäre und auch die Aktie des Getränkeherstellers

kann um mehr als 2,5 Prozent zulegen.

Ölpreise im Aufwind

Zum Belastungsfaktor könnten in den kommenden Tagen die Ölpreise avancieren. Beide Ölsorten

notieren in diesen Tagen im Bereich ihrer bisherigen Jahreshöchststände. Nicht nur für

Luftfahrtunternehmen könnte dies mittelfristig zum Problem werden. Insbesondere dann, wenn das

Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Einige Rohstoff-Analysten befürchten bereits

eine weitere Verknappung des Angebots, da die USA ein Ende der Ausnahmeregelungen für den

Export von iranischem Öl angekündigt hat.

Deutsche Bank: Neuer Widerstand

Wie die FAZ heute Morgen berichtet, wächst im Aufsichtsrat der Deutschen Bank der Widerstand

gegen eine Fusion mit der Commerzbank. Vor allem die Großaktionäre um das Emirat Qatar oder

Blackrock halten eine Fusion offenbar für zu komplex, um erfolgreich zu sein. Die

Bankenaufsicht gibt sich in der „Fusionsfrage“ offensichtlich deutlich moderater. So sei man

offenbar bereit, „einen Großteil des "Badwill" von rund 20 Milliarden Euro, der sich aus der

Differenz zwischen dem bilanziellen Eigenkapital und dem Kaufpreis (wahrscheinlich nahe am

niedrigen Börsenwert) der Commerzbank ergibt, in der Deutschen Bank als Eigenkapital

anzuerkennen“, so Dow Jones Newswire. Die Deutsche Bank verliert am Vormittag rund 1,3 Prozent.

Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktie beendet

Ab heute darf offiziell wieder gegen Wirecard „gewettet“ werden. Nachdem die Finanzaufsicht vor

knapp zwei Monaten ein Verbot ausgesprochen hatte, neue Netto-Leerverkaufspositionen in

Wirecard-Aktien aufzubauen oder bestehende Netto-Leerverkaufspositionen zu erhöhen, lief dieses

Verbot in der Nacht auf vergangenen Freitag aus. Somit ist heute der erste Börsenhandelstag, an

dem Anleger die Wirecard-Aktie offiziell „leerverkaufen“ dürften. Einige Anleger haben offenbar

nur auf die „Freigabe“ gewartet und schickten die Wirecard-Aktie bereits im frühen Handel schon

wieder auf Talfahrt. Bereits am frühen Morgen sackten die Anteilsscheine von Wirecard um knapp

acht Prozent ab und markierten in Stuttgart einen vorläufiges Tagestief bei 110,75 Euro. Der

„Sturm“ war zwar heftig, aber offenbar nicht von Dauer. Mittlerweile haben sich die

Anteilsscheine des DAX-Konzerns wieder berappelt und notieren wieder deutlich höher als am

Vormittag. Doch ein dickes Minus scheint heute unvermeidbar.

Euwax Sentiment Index

Derivateanleger in Stuttgart zeigen sich heute im bisherigen Tagesverlauf eher unentschlossen.

Eine eindeutige Tendenz lässt sich bislang kaum ablesen. Entsprechend volatil präsentiert sich

der Euwax-Sentiment-Index.

Trends im Handel

Hält der Trend?

Im Fokus der Anleger steht heute ein Call-Optionsschein auf die Apple-Aktie (WKN: CQ23Z9).

Nachdem die Apple-Aktie erst kürzlich die 200-Tage-Linie überwinden konnte, hofft der ein oder

andere Optimist, dass sogar das Allzeithoch von Oktober des vergangenen Jahres wieder in den

Blickpunkt rückt. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg, doch zumindest kurzfristig

setzen Derivateanleger in Stuttgart auf einen anhaltend positiven Trend bei der Apple-Aktie.

Doch auch aus fundamentaler Sicht könnte Apple wieder für positive Schlagzeilen sorgen. So

verdichten sich Gerüchte, wonach iPhones künftig eine dritte Weitwinkel-Kamera erhalten sollen.

Zudem soll spätestens im kommenden Jahr ein neues, (etwas) günstigeres iPhone auf den Markt

kommen. Das neue iPhone wäre, so die Gerüchte, ab 600 US-Dollar zu haben.

