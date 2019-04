Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax hält sich wacker - China Daten stützen

Wirecard geläutert?

- von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Der Dax verteidigt sein frisches Jahreshoch und bleibt über 12.100 Punkten. Chinas

Industrieproduktion gewinnt überraschend stark an Fahrt.





Von den Börsen in Übersee kommen leicht positive Impulse. An der Wall Street wurden moderate

Gewinne verbucht. Ähnlich freundlich geht es an den meisten Aktienmärkten weiter. Anleger

sorgen sich weniger um die Konjunktur und werden risikobereiter.

Die Aktie der Deutschen Telekom verliert, denn die geplante Fusion der Tochter T-Mobile US mit

dem Mobilfunkrivalen Sprint stößt in den USA auf erheblichen Widerstand der Kartellwächter. In

der derzeit geplanten Form dürften die Wettbewerbshüter dem Vorhaben wohl nicht zustimmen.

Der Windkraftanlagen-Bauer Nordex meldete für das erste Quartal einen Auftragseingang von 1,0

Gigawatt und verwies dabei auf eine weiterhin hohe Nachfrage nach seinen Energieanlagen. Das

ist gut - aber keine große Überraschung, so ein Händler.

Angeblich ist auch die ING interessiert an der Commerzbank - das Gerücht aus dem Manager

Magazin beflügelt den Kurs.

Für Brenntag gibt es eine frische Kaufempfehlung von Behrenberg - Kursziel 60 Euro.

Schwache Acea Zahlen

Auf dem europäischen Automarkt ist die Nachfrage im März den siebten Monat in Folge gesunken.

Das Minus fiel dabei stärker aus als einen Monat zuvor. Die Zahl der Neuzulassungen in der

Europäischen Union sank im März um 3,9 Prozent auf rund 1,72 Millionen Fahrzeuge. Im Februar

hatte der Rückgang ein Prozent betragen. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus in der EU nun

insgesamt 3,3 Prozent.

Bei Daimler ist der Rückgang mit 13 Prozent am schärfsten. BMW und VW dagegen verlieren mit 1-2

Prozent moderat.

Roche mit gutem Jahresauftakt

Der Pharmakonzern Roche hat im ersten Quartal deutlich mehr umgesetzt als erwartet und ist aus

diesem Grund für das laufende Geschäftsjahr etwas optimistischer als zuvor. Der Umsatz stieg um

9 Prozent auf 14,8 Milliarden Schweizer Franken (rund 13 Milliarden Euro). Roche erwartet daher

nun, 2019 das obere Ende seiner Umsatzprognose zu erreichen.

Netflix spürt Konkurrenz

Der Streaming-Riese Netflix geht nach einem starken Jahresauftakt von schwächerem

Nutzerwachstum aus und rechnet mit einem stärkeren Konkurrenzkampf. Nach Amazon und Hulu kommen

jetzt auch Apple und Disney. In dieser Phase die Preise anzuheben, ist sportlich. Das erste

Quartal ist sehr gut gelaufen: knapp 10 Millionen neue Bezahlabos zählt Netflix - knapp 150

Millionen Abos sind es insgesamt. Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar. Der

Gewinn klettert von 290 auf 344 Millionen Dollar. Die Aktie gibt deutlich ab.

Apple und Qualcom rauchen Friedenspfeife

Apple und der Chipkonzern Qualcomm haben ihren Patentstreit nach mehr als zwei Jahren

beigelegt. Alle gegenseitigen Klagen werden fallengelassen. Apple werde eine Zahlung an

Qualcomm leisten. Der Betrag wurde nicht genannt. Zudem werde eine Patentvereinbarung für

zunächst sechs Jahre abgeschlossen. Die Konditionen wurden nicht mitgeteilt. Vor allem die

Qualcomm Aktie profitiert von der überraschenden Einigung.

Börse Stuttgart TV

Jumia, ein Online Marktplatz für Elektronik und Mode geht in New York an die Börse. Angepriesen

als de "Amazon Afrikas" reißen sich die Anleger um die Aktien. Was hinter diesem irren Hype

steckt, verrät Roland Hirschmüller, Chefaktienhändler der Baader Bank. Außerdem analysiert der

Experte für Auslandsaktien die Zahlen von Netflix und verrät, warum die Macher von Netflix

alles richtig machen. Anders als IBM: hier fehlt den Managern der Esprit. Die Überraschung der

Woche kommt von Apple und Qualcomm. Der Patentstreit ist vorbei, lange bevor er richtig

angefangen hat.

Video unter folgendem Link anschauen: https://youtu.be/MqRo7PIm1hM

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, pendelt heute mit zum

Teil deutlichen Ausschlägen um die Null-Linie. Derivate-Anleger versuchen heute antizyklisch

von der Pendelbewegung im Dax zu profitieren.

Bullen und Bären sind ausgeglichen. Ein Trend ist nicht zu erkennen.

Trends im Handel

Anleger an der Euwax folgen heute zwei Marktempfehlungen und greifen zu Calls auf K+S und

Freenet.

Auch hinter dem Interesse an Calls auf BYD und BASF stecken nach Händlermeinungen Empfehlungen.

Bei Wirecard halten sich Käufer und Verkäufer die Waage.

