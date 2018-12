Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Brexit-Abstimmung abgesackt - May hofft auf Nachverhandlungen

DAX springt über 10.800 Punkte

Nach dem Kursrutsch der vergangenen Tage kann der DAX am Dienstag deutlich zulegen.



Um die

Mittagszeit steigt das Aktienbarometer rund 1,5 Prozent und notiert wieder über 10.800 Punkten.

Für etwas Zuversicht sorgt laut Marktbeobachtern, dass sich die USA und China im Handelsstreit

wieder aufeinander zu bewegten.

Rückenwind kommt zudem aus den USA: die Futures auf Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq notieren

mittlerweile allesamt deutlich im Plus. Der japanische Nikkei-Index war hingegen am Morgen mit

einem Minus von 0,4 Prozent aus der Handelssitzung gegangen.

Brexit - eine never ending story?

Gemunkelt wurde es am Montag im Laufe des Tages bereits - am Abend kam dann die offizielle

Bestätigung aus London: Die für heute geplante Abstimmung der ausgehandelten

Austrittsformalitäten der Briten aus der EU ist abgesagt. Im Vorfeld wurde immer klarer, dass

die erforderliche Mehrheit nicht zustande kommt. Nun hofft Theresa May auf Nachverhandlungen

zum Ausstiegsabkommen, über das seit rund zwei Jahren verhandelt wurde. Dazu ist die EU-

Kommission aber nicht bereit.

Am Rande des regulären EU-Gipfels in Brüssel wird es am Donnerstag einen Brexit-Gipfel geben.

Dort wird May die anderen 27 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter der EU-Kommission

treffen. “Ich werde mit ihnen über die klaren Bedenken diskutieren, die das britische Unterhaus

zum Ausdruck gebracht hat”, sagte May vor Abgeordneten in London.

Zuvor trifft sich May heute mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem niederländischen

Regierungschef Mark Rutte. Ihr Ziel: Unterstützung für die Nachverhandlungen zu finden.

Das britische Pfund ist mit der verschobenen Brexit-Abstimmung unter Druck geraten und hat am

Montag ein neues 4-Monats-Tief gegenüber dem Euro markiert. Denn damit hat die Sorge

zugenommen, dass es letztendlich doch noch zu einem harten Brexit kommt. Am Dienstag erholt

sich das Pfund leicht - der Euro notiert bei 0,9028 Pfund.

Apple Pay startet heute in Deutschland

Heute ist es soweit - Vier Jahre nach dem Start des iPhone-Bezahldiensts Apple Pay in den USA

ist der Service auch in Deutschland verfügbar. Der Konzern schaltete die Funktion am Morgen

frei. Bei Apple Pay kann man im Laden mit dem iPhone oder der Apple Watch wie mit einer

Kreditkarte bezahlen. Dazu hält man das Gerät an der Kasse ans Terminal.

Die Apple-Aktie kam am Dienstag leicht zulegen auf 150,61 Euro. Mit den Turbulenzen an den

Aktienmärkten, den Spekulationen um schwache iPhone-Verkäufe, Gewinnwarnungen bei Zulieferern

und Prognosekürzungen bei Analysten sind die Kursgewinne, die seit Anfang des Jahres erzielt

wurden größtenteils weggeschmolzen.

Hornbach-Aktie bricht nach Gewinnwarnung ein

Am Abend hat der Konzern wegen schlechter Geschäfte im November seine Prognose für das dritte

Quartal 2018/19 gesenkt. Den ersten vorläufigen Q3-Zahlen zufolge verringert sich das

bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) der Hornbach-Gruppe im Vergleich zum Vorjahresquartal um

rund 31 Prozent auf knapp 20 Millionen Euro. Die im SDax notierte Aktie gab im nachbörslichen

Handel deutlich nach und verbucht am Dienstagnachmittag einen Abschlag von über 15 Prozent auf

42,50 Euro.

Euwax Sentiment Index

An der EUWAX agieren die Anleger am Dienstag einmal mehr antizyklisch. Der EUWAX Sentiment

Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, notierte zunächst deutlich im Plus, drehte

dann mit dem DAX Anstieg und einsetzenden Gewinnmitnahmen in Calls wieder ins Minus.

Trends im Handel

In Calls auf die SDAX-Aktie SGL Carbon ziehen heute einige Anleger die Reißleine. Die Aktie ist

mit negativen Analystenkommentaren auf den niedrigsten Stand seit rund 16 Jahren gefallen.

Die Signale auf eine Annäherung im Handelskonflikt zwischen China und den USA haben am Dienstag

am deutschen Aktienmarkt insbesondere die Autowerte angeschoben. So kommt es in Puts auf die

Daimler-Aktie postwendend wieder zu Verkäufen. Zuletzt waren immer wieder Käufer in Puts zu

beobachten, insbesondere seit die Aktie unter 50 Euro notiert.

