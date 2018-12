Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Erholungsversuch nach Mini Crash

Fresenius erleben Black Fiday

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten

Die Anleger an der Wall Street haben es vorgemacht.



Nachdem der Dow zunächst deutlich in die Knie gegangen war, wurde der Verlust am Ende der Handelssitzung größtenteils abgebaut. Eigentlich ein gutes Zeichen.

Damit deutet sich für den deutschen Aktienmarkt ein versöhnlicher Abschluss einer sehr wechselhaften und letztlich schwachen Woche an.

Diese Woche verlief für die Anleger bislang enttäuschend: Nach Entspannungssignalen im US-Handelsstreit mit China war der Dax am Montag zwar bis auf 11 566 Punkte angesprungen und hatte Hoffnung auf eine Jahresendrally gemacht. Anschließend rutschte der Leitindex jedoch unerwartet um 7 Prozent ab. Tiefpunkt war dabei der Donnerstag, als der Dax mit einem Verlust von 3,5 Prozent auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren fiel.

Stabilisierungssignale für deutsche Aktien kommen vor allem von der Wall Street: Hier war der Dow-Jones-Index zwar nach seiner Feiertagspause zunächst deutlich gefallen. Nach dem europäischen Handelsende griffen die Anleger allerdings wieder zu, beseelt von der Hoffnung, dass sich die US-Notenbank 2019 mit weiteren Leitzinserhöhungen zurückhält. So verlor der Dow am Ende “nur” rund 0,3 Prozent. Die Technologiewerte-Indizes schafften es gar ins Plus. Die wichtigsten Börsen Asiens haben sich am Freitag stabilisiert. Die vor allem in Japan und Hongkong teils steile Talfahrt der vorangegangenen Tage hinterließ in der zu Ende gehenden Woche jedoch ihre Spuren.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Tag mit plus 0,82 Prozent auf 21 678,68 Zähler. Im Wochenverlauf bedeutet das ein Minus von 3 Prozent, womit die Erholungsgewinne aus der vorangegangenen Woche fast wieder ausradiert wurden.

Gewinnwarnung bei Fresenius

Fresenius-Aktien verlieren dramatisch: Der Medizinkonzern kappt seine Mittelfristziele. Grund sind schwache Geschäfte und hohe Investitionen. 2019 soll demnach ein Übergangsjahr werden. Fresenius hat sich mit der zweiten Gewinnwarnung innerhalb weniger Monate selbst entzaubert, sagte ein Händler. Damit scheint für Fresenius die jahrelange Phase mit fabelhaften Wachstumsraten vorbei zu sein.

Die Tochter FMC rechnet derweil für das kommende Geschäftsjahr mit einem soliden Umsatzwachstum und einem Konzernergebnis etwa auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2018. Doch auch Aktien der FMC geben deutlich ab.

Carl Zeiss Meditec besser als erwartet

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat im Geschäftsjahr 2017/18 vor allem dank guter Geschäfte in Asien und Amerika ordentlich zugelegt. Der Umsatz stieg um 7,6 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro. Der operative Gewinn klettert um neun Prozent. Der Netto- Gewinn jedoch geht zurück von knapp 136 Millionen Euro auf 126 Millionen Euro. Grund dafür waren Kursverluste aus Währungssicherungsgeschäfte.

Börse Stuttgart TV

Es ist Bewegung gekommen in die Zinslandschaft. Anleger entdecken zusehends Staatsanleihen als Anlagealternativen. Steigende Zinsen bedeuten aber auch, dass Länder mehr bezahlen müssen, um sich am Markt zu refinanzieren. Für manche Länder, deren Staatsfinanzen “auf Kante genäht sind” kann das zum Problem werden. Und damit möglicherweise auch für Anleger.

Zsolt Papp ist Experte für Anlagen in Ländern der so genannten “Emerging Markets” bei J.P.Morgan Asset Management in London. Im Interview mit Börse Stuttgart TV vertritt er die These, dass Anleger oft zu pessimistisch sind.

“Haben Sie keine Angst vor dem Sensenmann” sagt er provokant, und verrät, worauf Anleger bei Investments in Schwellenländer achten sollten.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=15797

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, pendelt heute mit kleinen Ausschlägen um die Null-Linie.

Derivate-Anleger versuchen heute antizyklisch von der Pendelbewegung um 10.900 Punkte im Dax zu profitieren.

Trends im Handel

Einen rabenschwarzen Tag erleben Fresenius nach der Gewinnwarnung. Derivateanleger in Stuttgart wagen sich mit einigen Long-Positionen bereits wieder vor.

Auch bei SGL Carbon beobachten Händler Käufe von Calls auf die Aktie, die in dieser Woche ebenfalls dramatisch verloren hatte.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: <a href="https://www.boerse-stuttgart.de">Boerse Stuttgart GmbH</a>

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)