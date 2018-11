Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Zinspause der Fed?

Dax macht Freudensprüngchen

- von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Fed Chef Powell verteilt Beruhigungspillen und die Anleger schlucken sie begeistert: Die US

Notenbank wird die Zinsen vorsichtig anheben.



Abgehoben haben daraufhin die Kurse in New York.

Auch der Dax startet fester, doch die Tagesgewinne schmelzen.

Damit fällt erneut der Startschuss zum Lauf in Richtung 11.400 Punkte - ähnlich wie am Vortag.

Gelingt dem Dax der Schritt über diese Schwelle, könnte er seinen Abwärtstrend seit Ende

September verlassen. Das November-Hoch bei knapp 11 690 Punkten würde wieder in den Fokus

rücken.

Nach der Rede des Fed-Chefs Jerome Powell vom Vorabend hoffen Marktteilnehmer auf ein

vorsichtigeres Vorgehen der Notenbanker bei künftigen Leitzinserhöhungen. “Wir wissen, dass die

wirtschaftlichen Auswirkungen unserer Zinserhöhungen unsicher sind”, hatte Powell gesagt und

betont, es könne bis zu ein Jahr oder länger dauern, bis die Wirkungen sichtbar würden. Dies

interpretierten Börsianer so, dass eine Zinspause im kommenden Jahr möglich ist.

Gesagt hat Powell das freilich nicht - und so weicht die anfängliche Euphorie bis zum Mittag

einer gesunden Skepsis und der Dax hält sich nur noch marginal im Plus.

Termine Konjunktur

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im November auf 2,186 Millionen gesunken. Das

waren 18.000 Jobsucher weniger als im Vormonat und ein Rückgang um 182.000 im Vergleich zum

Vorjahr. Die Arbeitslosenquote sinktum 0,1 Punkte auf 4,8 Prozent.

Das Leben in Deutschland ist in den vergangenen Monaten spürbar teurer geworden. Im Oktober des

laufenden Jahres kletterte die Teuerungsrate mit 2,5 Prozent auf den höchsten Stand seit zehn

Jahren. Hauptgrund: Steigende Energiepreise.

Und in der Schweiz ist die Wirtschaftsleistung überraschend zurückgegangen.

Politik und Börse

US-Präsident Donald Trump hat erneut mit Sonderzöllen auf Auto-Importe gedroht. Wenn man die

Einfuhrschranken erhöhe, würden “viel mehr Autos hier gebaut werden”, twitterte Trump am

Mittwoch.

Immer mehr in den Fokus rückt derweil der G20 Gipfel in Buenos Aires am Freitag und Samstag.

Auch wenn die Finanzmärkte keine großer Erwartungen haben - möglichweise gibt es doch eine Art

Waffenstillstand im Handelsstreit zwischen USA und China.

Bessere Stimmung in der Chipbranche

Verhalten positive Aussagen von Micron Technology treiben heute den Kurs von Infineon an. Der

US-Halbleiterhersteller hatte angekündigt, dass der Gewinn im ersten Geschäftsquartal leicht

über dem mittleren Wert der eigenen Prognosespanne liege dürfte. Das hatte den Kurs der Aktie

um rund 5 Prozent nach oben getrieben.

Infineon sind heute unter den Topwerten im Dax. Auch Dialog Semiconductor legen zu.

Hitzesommer vermiest Thomas Cook das Geschäft

Der heiße Sommer in Europa hat den Touristikkonzern Thomas Cook tief in die roten Zahlen

gerissen. Wegen des heißen Sommers hatten Kunden auf einen Sommerurlaub verzichtet - das hat in

der Branche zu einem Preiskampf geführt. Thomas Coock schreibt unterm Strich einen Verlust von

163 Millionen britischen Pfund (184 Mio Euro). Die Dividende fällt aus.

Börse Stuttgart TV

Donald Trump teilt mal wieder aus. Vor dem G-20-Gipfel am kommenden Freitag droht der US-

Präsident, die Strafzölle gegen China weiter zu erhöhen. Doch diesmal könnte hinter den

Drohungen ein wenig Kalkül stecken. Beobachter meinen, dass Donald Trump seine

Verhandlungsposition stärken möchte. Denn der handelspolitische Berater des US-Präsidenten

meinte jüngst, dass Trump bereit für ein Abkommen mit China sei. Zeichnet sich also endlich

eine Lösung im Handelsstreit ab? Andreas Lipkow von der Comdirect bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-

stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=15772

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, pendelt heute mit

deutlichen Ausschlägen um die Null-Linie. Derivate-Anleger versuchen heute antizyklisch von der

Pendelbewegung um 11.360 Punkte im Dax zu profitieren.

Trends im Handel

Der Geldwäsche Skandal um die Deutsche Bank spitzt sich zu. Heute hat die Staatsanwaltschaft

die Büros der Bank in Frankfurt durchsucht. Die Aktie ist der größte Verlierer im Dax mit einem

Abschlag von über drei Prozent.

Anleger nehmen Gewinne mit verkaufen Puts.

