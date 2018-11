Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger bleiben hochnervös

Fragile Erholung beim Dax

- von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Die Vorgabenseite ist tiefrot - trotzdem trauen sich Dax Anleger wieder zurück aufs Parkett: Zu

Handelsbeginn erholt sich der Dax leicht.



Doch die Erholung wirkt sehr fragil.

Der Dax bleibt aber angeschlagen - und die Anleger nervös. Abzulesen ist das an den hohen

Kursschwankungen im Tagesverlauf. In Asien und in den USA haben die Kurse nachgegeben.

Die Ölpreise haben sich auf ihrem Rutsch abwärts leicht gefangen, nachdem die Sanktionen gegen

das Ölland Iran bei weitem nicht so drastisch sind wie befürchtet. Brent Öl kostet derzeit

63,50 USD/Fass. Anfang Oktober war der Preis über 20 Dollar höher!

Überraschend gute Quartalszahlen kommen von Foot Locker, einem US-Händler von Sportschuhen. Das

stützt die Branchenkollegen Adidas und Puma deutlich.

ThyssenKrupp Aufspaltung teuer

Der Stahl- und Industriekonzern sieht durch die geplante Aufspaltung erhebliche Kosten auf sich

zukommen. ThyssenKrupp rechnet mit Belastungen im hohen dreistelligen Millionenbereich.

Thyssenkrupp will sich in zwei Teile spalten: In ein Unternehmen für die Industriebereiche,

sowie ein weiteres für die Werkstoffgeschäfte. Das letzte Wort haben die Aktionäre auf der

Hauptversammlung im Januar.

Trotz der Belastungen erwartet Thyssenkrupp für das neue Jahr einen deutlich höheren

Jahresüberschuss. Ein Händler nannte zudem den Ausblick “mau”. Im vergangenen Geschäftsjahr

sank der Jahresüberschuss bereinigt um die verkauften Stahlaktivitäten in Amerika von 271

Millionen auf 60 Millionen Euro.

Anfang November hatte Thyssen zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose gesenkt. Die Aktie

steht unter Druck.

Evotec Spitze dank Forschungsallianz

Das Biotechunternehmen Evotec startete eine Forschungszusammenarbeit mit der Firma Immuneering

Corporation, einem Anbieter datengetriebener Wirkstoffforschung. Die Nachricht kommt gut an,

Evotec klettert an die MDax Spitze. Ohnehin läuft es rund bei Evotec derzeit. Das Geschäft

brummt und ein Meilenstein nach dem anderen wird bezahlt. Die Aktie ist ein Top Performer in

der zweiten Börsenreihe.

Airbus mit neuem Finanzchef

Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hat einen neuen Finanzchef gefunden. Und

zwar bei Infineon. Dominik Asam wird Nachfolger von Harald Wilhelm. Der Wechsel soll

stattfinden nach der Hauptversammlung am 10. April 2019.

Börse Stuttgart TV

An einem ohnehin schon schwachen Tag werden solche Nachrichten regelrecht abgestraft und so

verliert die Covestro-Aktie mit der Gewinnwarnung gut 10 Prozent. Über die Gründe berichtet

Jürgen Dietrich, Aktienhändler auf dem Stuttgart Parkett. Er verrät zudem warum die einst so

gehypte Aktie von Wirecard unter Druck steht und warum es bei der Deutschen Bank möglicherweise

schon wieder schlechte Nachrichten gibt.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-

stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=15739

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, fällt heute meist

deutlich unter die Null-Linie. Anleger rechnen mit schwächeren Dax Kursen und kaufen

überwiegend Puts auf den Dax. Calls werden verkauft.

Trends im Handel

Nach Empfehlungen werden Knock-out-Calls auf 30 jährige US Bonds verkauft (Stop Loss).

Calls auf Benzin werden dagegen gekauft. Auch hier folgen Anleger einer Empfehlung.

Covestro und FMC hatten am Vortag zum Teil deutlich verloren. Heute bereits setzen Anleger mit

Call Optionsscheinen auf die Kurserholung.

