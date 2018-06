Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax angeschlagen: der Ton wird rauer

Internationaler Handelskonflikt vor Eskalation

Streit - Konflikt oder schon Handelskrieg? Der Ton zwischen USA und China wird rauer und droht zu eskalieren.



Anleger werden doch nervöser und trennen sich von Aktien. Der Dax rutscht weiter ab und der Euro bleibt unter Druck

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten

Nicht nur der Ton zwischen den USA und China verändert sich zum Schlechten. Die beiden Lokomotiven der Weltwirtschaft legen Listen mit knapp 1.000 Waren mit entsprechenden Zöllen vor.

Auch medial ändert sich die Tonlage und es ist immer öfter vom „Handelskrieg“ zu lesen.

Kein Wunder, dass das an den Anlegern nicht spurlos vorüber geht: Das Pendel bewegt sich mit wachsender Geschwindigkeit auf die „short“ Seite.

Die Folge sind schwache Vorgaben aus den USA und aus Asien. Auch der Dax schwächelt entsprechend und fällt unter die wichtige 200 Tagelinie

Abgasskandal: Justiz greift durch

Im VW-Abgasskandal geraten immer mehr Manager ins Visier der Ermittler. Mit Audi-Chef Rupert Stadler wurde am Montag erstmals ein hochrangiger Manager des Volkswagen-Konzerns verhaftet. Gegen den ehemaligen Konzernchef Martin Winterkorn liegt ein US-Haftbefehl vor. Gegen weitere Manager und VW-Mitarbeiter wird ermittelt.

Die Kernfrage lautet: Wer hat wann was vom Abgasbetrug gewusst.

In den USA wurden zwei VW-Mitarbeiter bereits zu langjährigen Haftstrafen und hohen Geldbußen verurteilt.

K+S: Probleme in Kanada

Der Dünger- und Salzproduzent K+S hat mit Anlaufschwierigkeiten in seinem neuen Kali-Werk in Kanada zu kämpfen. In der vergangenen Woche stand die Produktion knapp vier Tage still. Grund war ein defekter Schornstein. Zuvor gab es einen Streik bei der kanadischen Eisenbahngesellschaft.

Offenbar hat K+S zusätzlich noch Probleme mit der Qualität. Das wird das operative Ergebnis im zweiten Quartal belasten. Die Jahresprognose steht aber.

Tesla: Sabotage durch Mitarbeiter

Neben dem holprigen Produktionsstart des Hoffnungsträgers Model 3 macht dem Elektroautobauer Tesla laut Firmenchef Elon Musk nun auch noch ein Feind im eigenen Hause zu schaffen. Ein Mitarbeiter habe “umfassende und schädliche Sabotage” begangen. Die Rede ist von Änderungen im Produktionssystem und Weitergabe von sensiblen Daten an Dritte. Das volle Ausmaß ist noch nicht klar, doch was der Mitarbeiter bislang zugegeben habe, sei schon “ziemlich schlecht” - so Musk

Börse Stuttgart TV

Wir wollen und müssen heute mal wieder etwas genauer auf einige Indizes schauen. Da wäre zum einen der DAX. Der deutsche Leitindex konnte in der vergangenen Woche satte Gewinne verzeichnen, doch kurz vor dem Wochenende kam der Einbruch. Weshalb eigentlich und was hat der große Verfall damit zu tun? Dann wäre da noch MDAX, TecDAX oder auch SDAX. Seit heute gibt es eine ganze Reihe von Veränderungen in der zweiten deutschen Börsenreihe. Eine Einschätzung von Volker Meinel, BNP Paribas, bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=15293

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, bewegt sich nur leicht im Plus. Anleger trauen dem Dax keine oder nur kleine Sprünge zu.

Trends im Handel

Anleger setzen mit Puts auf schwächere Ölpreise beim US Leichtöl WTI.

Mit einem Inliner setzen Anleger auf eine Seitwärtsbewegung bei Evotec.

Tesla ist wieder in den (negativ) Schlagzeilen, nachdem in Hollywood medienwirksam ein Tesla in Flammen aufgegangen ist und Elon Musk einen Saboteur in den eigenen Reihen gestellt hat. Anleger sehen überwiegend steigende Kurse und steigen ein in Calls auf den Elektroautobauer.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: <a href="https://www.boerse-stuttgart.de">Boerse Stuttgart GmbH</a>

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)