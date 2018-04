Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Trump droht Russland mit Militärschlag - Dax knickt ein

Zuckerberg redet Facebook stark - Telekom haussiert

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten

Der Dax zeigt sich wieder schwächer.



Zwar hat sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China entspannt, allerdings spitzt sich der Konflikt mit Russland wieder zu. Trump droht mit Raketenangriff.

Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien hat US-Präsident Donald Trump Russland gedroht, ein Militärschlag stehe unmittelbar bevor.

„Mach’ Dich bereit, Russland, denn die Raketen werden kommen ( )”, schrieb auf Twitter.

Der Präsident gab Russland eine Mitschuld für die Entwicklung. Moskau dürfe sich nicht mit einem “Tier” verbünden, das mit Gas töte, fügte er hinzu und meinte damit offensichtlich den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

Der Dax baut daraufhin seine Verluste aus und rutscht unter 12.300 Punkte.

Facebook: Zuckerberg schlägt sich wacker

Facebook Chef Facebook Chef Mark Zuckerberg hat fünf Stunden Fragen von Senatoren zum Datenskandal beantwortet. Die Politiker versuchten zu verstehen, wie Facebook Geld verdient und ob Facebook die Privatsphäre der Nutzer schützt. Beides konnte nicht geklärt werden. Zum einen waren die Senatoren schlichtweg unwissend und zum anderen hat sich Zuckerberg geschickt aus der Affäre gezogen und war perfekt vorbereitet.

Trotzdem - einer der Senatoren hat ihm eine unmissverständliche Warnung mit auf den Weg gegeben:

„Ihre Nutzungsbedingungen sind Mist. Das Ziel des Textes sei, Facebook rechtlich abzusichern - und nicht die Nutzer über ihre Rechte zu informieren. Ich würde vorschlagen, dass sie nachhause gehen und das neu schreiben.

Ich will Facebook nicht regulieren - aber bei Gott, ich werde es tun.”

Ob es dazu kommt, hängt auch vom künftigen Vorgehen Facebooks und Zuckerbergs ab

VW Personal-Karussell nimmt Fahrt auf

Bei dem überraschend angekündigten Umbau der VW-Führungsetage werden neben der geplanten Ablösung von Konzernchef Matthias Müller weitere Personalien bekannt. Angeblich muss auch Personalchef Karlheinz Blessing gehen. Sein Nachfolger soll Gunnar Kilian werden, ein enger Vertrauter von Betriebsratschef Bernd Osterloh.

Anstelle von Müller soll der bisherige Markenchef Herbert Diess künftig die wichtigen Entscheidungen im Konzern treffen. Diess kam 2015 von BMW zu VW und gilt als entscheidungsfreudiger Stratege.

Telekom profitiert von T-Mobile US

T-Mobile US und Sprint sprechen wieder miteinander, wie das “Wall Street Journal” schreibt. Die abermals aufgekeimte Hoffnung auf eine für die Deutsche Telekom lukrative Fusion ihrer Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint hat die angetrieben.

Die T-Mobile-US-Aktie hat sich seit dem Platzen der letzten Verhandlungen deutlich besser entwickelt als das Sprint-Papier. Damit dürfte die Telekom in der Lage sein, bei einer möglichen Fusion das neue Unternehmen zu kontrollieren und auch weiter voll in der Bilanz zu konsolidieren.

Ob allerdings nur wenige Monate nach dem Platzen der letzten Gespräche die Verhandlungen einfacher würden, ist fraglich.

Börse Stuttgart TV

Mittlerweile ist es ein fast schon ungewohntes Bild. BMW, Daimler oder auch Volkswagen: Alle deutschen Autobauer notieren heute deutlich im Plus. Doch was ist eigentlich der Grund? Der Blick in den Handel der Börse Stuttgart mit Aktienhändler Jürgen Dietrich bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=15058

Euwax Sentiment Index

Anleger in Stuttgart sind heute von fallenden Dax Kursen ausgegangen, der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, lag meist im Minus. Nach den Meldungen über einen möglichen Militärschlag der USA gegen Syrien fiel der Dax weiter ins Minus, und die Lage bei den Derivate Anlegern glich sich zusehends aus.

Trends im Handel

Gesucht sind heute an der Börse Stuttgart Knock-out-Calls auf Siemens Healthineers, nachdem ein Börsenbrief den Börsenneuling empfohlen hatte.

Call-Optionsscheine auf Amazon werden weiter überwiegend gekauft. Auch hier gab es vor einigen Tagen eine Empfehlung.

