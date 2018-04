Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Versöhnliches vom Handelsstreit: Dax macht Boden gut

Kredit für neu CEO Christian Sewing

- Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten -

Christian Sewing folgt dem glücklosen John Cryan als Chef der Deutschen Bank.



Ob das der Grund dafür ist, dass der Dax freundlich startet sei dahingestellt - zumindest aber hilft es der Aktie der Deutschen Bank.

Hauptgesprächsthema auf dem Parkett bleibt der Handelsstreit zwischen den USA und China. Sorgen um eine Verschärfung hatten den Dow Jones am Freitag tief ins Minus gedrückt. Am Wochenende twitterte Trump wieder versöhnlichere Töne. Zuckerbrot und Peitsche sozusagen.

Neue Ära bei Deutsche Bank

Anleger reagieren positiv auf den Chefwechsel bei der Deutschen Bank. Die Aktien legen um knapp vier Prozent zu. Am Sonntagabend hatte der Aufsichtsrat des größten Geldhauses Deutschlands mit sofortiger Wirkung den bisherigen Vize Christian Sewing als Nachfolger des glücklosen Vorstandschefs John Cryan ernannt.

Sewing ist ein klassisches Eigengewächs und ist schon seit seiner Lehrzeit bei der Deutschen Bank. Zuletzt leitete er das Privat- und Firmenkundengeschäft.

Adidas setzt auf Online Geschäft

Adidas zieht wegen eines Berichts in der “Financial Times” die Aufmerksamkeit auf sich. Der Sportartikelhersteller will Läden schließen und seine Investitionen im Onlinebereich erhöhen. Der Absatz im Bereich E-Commerce soll innerhalb der nächsten zwei Jahre verdoppelt werden.

Dieselskandal: Kommt das böse Erwachen?

Autowerte rücken in den Fokus, denn die Bundesregierung erwägt angeblich einen Milliardenfonds mit Beteiligung der Autoindustrie zur technischen Nachrüstung von Dieselfahrzeugen. Wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel meldet, gibt es Überlegungen, zumindest einen Teil der Dieselflotte mit sogenannten SCR-Katalysatoren nachrüsten zu lassen. Dazu prüfe die Koalition, ob Autokonzerne fünf Milliarden Euro in einen Fonds einzahlen. Die Regierung würde Geld zuschießen.

Börse Stuttgart TV

John Cryan hat hoch gepokert - und verloren. Er hat die Machtfrage gestellt und muss vorzeitig seinen Hut nehmen. Überraschenderweise übernimmt Kronprinz Christian Sewing die Leitung von Deutschlands größter Bank, sein Mitbewerber Marcus Schenck verlässt die Bank.

Notnagel oder Heilsbringer - wer ist der “Neue”?

“Beides!” sagt Bankenexperte Prof. Hans-Peter Burghof von der Uni Hohenheim im Interview bei Börse Stuttgart TV

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=15051

Euwax Sentiment Index

Lediglich am Vormittag zeigte der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, einen Trend. Er lag mit 40 Punkten im Minus. Anleger gingen in dieser Marktlage überwiegend von schwächeren Dax Kursen aus. Am Nachmittag dagegen hielten sich Bullen und Bären die Waage.m Handel mit Hebelprodukten auf den DAX erkennbar.

Trends im Handel

Gesucht sind auch heute an der Börse Stuttgart Knock-out-Calls auf Rocket Internet, nachdem ein Börsenbrief die Internet Schmiede empfohlen hatte.

Call-Optionsscheine auf den das Kreditkartenunternehmen Mastercard werden überwiegend gekauft.

