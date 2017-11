Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax Rekord zum Wochenausklang

Apple überzeugt - US-Jobdaten schwach

- von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Der Dax bleibt auf Rekordjagd .



Er startet höher und markiert im frühen Handel einen Rekord bei 13.505 Punkten. Am Donnerstag hatte er nach vier Schlussrekorden in Folge 0,2 Prozent auf 13.440 Zähler verloren. Apple überzeugt mit Ausblick

Auf der Konjunkturseite waren die amtlichen US-Arbeitsmarktdaten für Oktober in den Fokus, von denen sich Anleger Hinweise auf Tempo und Ausmaß der weiteren Zinserhöhungen erhoffen. Doch die Zahlen waren eine kleine Enttäuschung: Statt der erwartetet 310.000 neuen Jobs waren es 50.000 weniger nämlich 261.000. Immerhin aber eine Steigerung zum Vormonat: Im September war die Zahl der neuen Jobs um 33.000 zurückgegangen. Der Dax bewegte sich nach den US Jobdaten kaum - der Euro dagegen machte einen Satz nach oben.

Mit Erleichterung nahmen Investoren auch die Ernennung von Jerome Powell zum Nachfolger von US-Notenbankchefin Janet Yellen auf. Powell steht für Kontinuität in der Geldpolitik der Federal Reserve.

An der Wall Street beendete der Dow Jones die Sitzung am Donnerstag 0,3 Prozent höher, während der Nasdaq fast unverändert blieb. Der S&P500 bewegte sich mit 2579 Punkten ebenfalls kaum. In Tokio blieb die Börse am Freitag wegen eines Feiertages geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,8 Prozent auf 3356 Punkte.

Apples Jubiläums-iPhone startet durch

Zehn Jahre nach dem ersten iPhone rechnet Apple mit einem glänzenden Weihnachtsgeschäft. Das neue iPhone X findet offenbar viele Anhänger, die sich auch vom stolzen Preis von 1149 Euro nicht abschrecken lassen. Das neue Smartphone kommt heute in den Handel. Der Umsatz wird zwischen 84 und 87 Milliarden Dollar liegen. Die Latte liegt hoch, doch Apple will locker darüber springen: Im vergangenen Weihnachtsgeschäft wurden mehr als 77 Millionen iPhones verkauft. Apple-Aktien liegen über drei Prozent im Plus. Apple ist derzeit an der Börse 868 Milliarden Dollar wert und damit das teuerste Unternehmen. Zum Vergleich: Smartphone-Marktführer Samsung Electronics ist rund 350 Milliarden Dollar wert, Google kommt auf knapp 720 Milliarden Dollar.

Evonik will Kosten drücken

Der Spezialchemiekonzern Evonik will auf die Kostenbremse treten und dauerhaft 200 Millionen Euro pro Jahr einsparen. Bereits 2018 sollen die Kosten um 50 Millionen Euro gedrückt werden. Im dritten Quartal steigert Evonik Umsatz und operativen Gewinn. Der Umsatz stieg auf 3,6 Milliarden Euro, der operative Gewinn legte um elf Prozent auf 639 Millionen Euro zu. Evonik schnitt damit etwas besser ab als Analysten erwartet hatten.

Börse Stuttgart TV

Heute wollen wir über die Saisonalität an den Börsen sprechen. Normalerweise zählen die beiden Börsenmonate September und Oktober nicht gerade zu den besten eines Börsenjahres. Doch diesmal konnte der DAX sogar die historische Marke von 13.000 Punkten knacken. Was ist diesmal anders? Kommt vielleicht sogar noch die Jahresendrally? Thomas Metzger, Head of Asset Management beim Bankhaus Bauer, bei Börse Stuttgart TV.

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer, der EUWAX Sentiment Index, pendelte heute zwischen minus 40 und plus 40 Punkten am frühen Nachmittag. Offenbar rechnen die meisten Anleger mit weiterem Rückenwind für den Dax - beispielsweise durch die laufende Berichtssaison - und damit weiter steigende Aktienkurse.

Trends im Handel

Auf der Seite der Knock-outs trennen sich Anleger weiter von Calls auf Hugo Boss. Der Herrenausstatter hatte am Donnerstag eine positive Bilanz gezogen. Anleger nehmen also weiter Gewinne mit vor dem Wochenende. Bei Apple bleiben die Anleger zuversichtlich, nachdem die Aktie nach den Zahlen und dem Ausblick auf Rekordniveau unterwegs ist. Calls auf Apple werden weiter gekauft. Bei den Optionsscheinen werden Calls auf Weibo umgeschichtet. Anleger suchen vor den Zahlen in der kommenden Woche den größeren Hebel: Sie verkaufen Calls mit Basispreis 110 USD und kaufen Calls mit Basispreis 100 USD.

