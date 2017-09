Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Solide US-Vorgaben: DAX im Aufwind

Volkswagen mit Gerichterfolg in den USA

- von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Von den im Tagesverlauf erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA erhoffen sich Anleger Hinweise darauf, wie die Notenbank Federal Reserve (Fed) ihre weitere Zinspolitik gestaltet.





Ökonomen rechnen im Schnitt damit, dass in den USA im August 180.000 neue Stellen entstanden sind. Der private Arbeitsvermittler ADP hatte bereits am Mittwoch mit seinen Daten die Erwartungen übertroffen. Demzufolge entstanden im vergangenen Monat in der US-Privatwirtschaft 237.000 neue Jobs.

Der Druck US-amerikanischen Haushaltsstreit dürfte nach Einschätzung von Finanzminister Mnuchin durch “Harvey” zunehmen. Wegen des Unwetters würden hohe Kosten auf die Behörden zukommen, die zum Teil schon im September anfielen, sagte Mnuchin dem Sender CNBC. Daher werde der Zeitpunkt, bis zu dem der Kongress einer Anhebung der Schuldengrenze zustimmen müsse, wohl einige Tage vor dem bislang angepeilten 29. September liegen müssen. Mnuchin sagte ferner, zu der von Präsident Trump angestrebten Steuerreform gebe es einen detaillierten Plan. Die Regierung sei weiter auf gutem Wege, ihr Vorhaben bis zum Jahresende umzusetzen.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne etwas ausgebaut. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent höher bei 21.948 Punkten, während der NASDAQ Composite 0,9 Prozent und der S&P 500 0,6 Prozent gewann. In Tokio blieb der NIKKEI-225-Index fast unverändert bei 19.646 Punkten. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,2 Prozent auf 3.368 Punkte. Der Euro liegt bei 1,1916 US-Dollar. Der DAX notiert aktuell bei 12.139 Punkten mit 0,7 Prozent im Plus.

K+S profitieren von einer Hochstufung durch Analysten von Mainfirst. Die Experten korrigierten ihre Einschätzung von “underperform” auf “neutral”. Das Kursziel liege bei 21 Euro. Die Aktien kletterten heute um 2,3 Prozent auf 20,47 Euro.

VW schrammt an weiterer Milliardenstrafe vorbei

Der US-Bundesstaat Wyoming ist mit dem Versuch gescheitert, gerichtlich weitere Strafen gegen Volkswagen wegen der Abgasmanipulationen durchzusetzen. Ein Bezirksrichter wies die Klage ab, welche VW eine weitere Milliarde Dollar hätte kosten können. Der Richterspruch könnte auch den Ton für ähnliche Klagen von rund einem Dutzend Staaten und einigen Landkreisen vorgeben.

Außerdem setzt VW in den USA verstärkt auf Geländewagen (SUVs). Diese sollten in den nächsten Jahren für 40 Prozent der weltweiten Verkäufe stehen, sagte VW-Markenvorstand Herbert Diess. Derzeit sind es weniger als 15 Prozent. Im US-Bundesstaat Tennessee baut Volkswagen unter anderem das SUV-Modell Atlas. Dort könnten künftig auch Elektrowagen gefertigt werden.

Demzufolge zufolge kommt die Marke VW in den USA auf einen Marktanteil von mageren 1,9 Prozent. Fünf Prozent seien wünschenswert, so der VW-Manager. Frühere Prognosen hat der Wolfsburger Konzern aber nicht umsetzen können, auch wegen Image-Problemen nach dem Diesel-Abgasskandal.

Leoni droht millionenschwere Nachzahlung

Leoni hat einem Zeitungsbericht zufolge über Jahre zu geringe Gebühren für Softwarelizenzen gezahlt. Das habe eine Überprüfung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG ergeben, berichtete die “FAZ”. Der Betrag summiere sich auf mehr als 20 Millionen Euro. Auf Anfrage war niemand bei dem Kabel- und Bordnetze-Hersteller zu erreichen.

Air Berlin senkt Preise - “Despacito” bringt Vivendi Geldregen

Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin hat die Preise deutlich gesenkt. Das berichtet der “Focus” unter Berufung auf das Portal fluege.de. Bei den am häufigsten nachgefragten Verbindungen sei “ein Trend hin zu günstigeren Flugpreisen mit einer Ersparnis von durchschnittlich bis zu 25 Prozent zu verzeichnen”.

Vivendi hat seinen Gewinn im zweiten Quartal um 16 Prozent auf 203 Millionen Euro gesteigert. Zu der Entwicklung trug auch der Hit “Despacito” in Vivendis Sparte Universal Music bei, der weltweit mehr als fünf Milliarden Mal heruntergeladen wurde.

Wie Bitte ? Hörgerätehersteller Sonova bekommt neuen Chef

Bei dem Hörgerätehersteller Sonova kommt es zu einem Führungswechsel. Arnd Kaldowski soll den langjährigen Lenker Lukas Braunschweiler an der Spitze des Weltmarktführers ablösen.

Kaldowski wird am 1. Oktober 2017 zunächst als Chief Operating Officer in die Gruppe eintreten und ab dem 1. April 2018 den Chefposten übernehmen. Er ist seit 2008 für die Danaher Corporation in verschiedenen Führungsfunktionen tätig gewesen.

Braunschweiler, der nach über sechs Jahren den Chefposten abgibt, wird zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index lag am frühen Nachmittag im negativen Bereich. Die Mehrheit der kurzfristig orientierten Derivateanleger setzte also in dieser Phase mit Hebelprodukten auf bald wieder fallende Notierungen des DAX.

Trends im Handel

An der Euwax waren heute verstärkt Knock-out-Calls auf den TecDAX sowie die Aktien von Fielmann gesucht.

Darüber hinaus kauften Anleger Knock-out-Puts auf die Ölsorte Brent.

Call-Optionsscheine auf Alibaba wurden erneut rege gehandelt, ohne dass es dabei heute zu einem klaren Mehrheitstrend kam.

Calls auf Activision Blizzard und Tencent wurden überwiegend gekauft.

