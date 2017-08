Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Zweifel und Schwache Vorgaben lassen den Dax schwächeln

hohe Volatilität am kleinen Verfallstag

- von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Krachend abwärts geht es zunächst mit dem Dax.



Zweifel wachsen, dass Trump seine Konjunkturprogrammen durchsetzt: Im Rassismus-Streit haben sich Abgeordnete der Republikaner von Trump distanziert. Das lässt die Erfolgsaussichten seiner Politik weiter schwinden.

Darüber gibt der Anschlag von Barcelona mit bislang 14 Toten und rund 100 Verletzten Anlass zur Sorge.

An der Wall Street hatten die US-Indizes deutlich verloren - der Dow rutscht so stark abwärts wie seit drei Monaten nicht mehr. Spekulationen auf eine erfolgreiche Übernahme durch Bain und Cinven hieven Stada an die MDax Spitze. Die Aktien steigen um fünf Prozent. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge signalisiert Stada-Großaktionär Elliott Unterstützung für die Offerte.

USA überprüfen Bayer Preise

US-Abgeordnete haben eine Untersuchung von Preisanstiegen bei Medikamenten gegen Multiple Sklerose (MS) eingeleitet, von der auch Bayer betroffen ist. Die Demokraten Cummings und Welch schickten entsprechende Schreiben auch an Biogene, Novartis, Roche, Sanofi und Teva

Deutsche Bank legt Rechtsstreit bei

Die Deutsche Bank legt in den USA einen Streit mit Investoren wegen des Vorwurfs von Anleihen-Preismanipulationen durch die Zahlung von 48,5 Millionen Dollar bei. Das Vorhaben muss aber noch von einem Richter des Bezirksgerichts in Manhattan gebilligt werden.

Lenovo macht Verlust

Gestiegene Kosten und ein Absatzrückgang haben den weltweit zweitgrößten PC-Hersteller Lenovo in die roten Zahlen gedrückt. Der Rivale des Marktführers HP wies für sein erstes Geschäftsquartal einen Verlust von 72 Millionen Dollar aus. Das Umfeld werde auf kurze Sicht auch schwierig bleiben, erklärte Firmenchef Yuanqing.

Applied: Läuft!

Beim weltgrößten Chipanlagenbauer Applied Materials laufen die Geschäfte besser als gedacht. Der US-Konzern, dessen Entwicklung auch als Gradmesser für den Zustand der Halbleiter-Branche gesehen wird, wies am Donnerstag nach US-Börsenschluss für das abgelaufene Quartal einen Gewinnanstieg von rund 80 Prozent auf 925 Millionen Dollar aus.

Börse Stuttgart TV

Bereits Mittwoch Abend wurden die sogenannten Fed-Protokolle veröffentlicht. Wie aus diesen ersichtlich wurde, herrscht innerhalb des Offenmarktausschusses durchaus ein gewisser Dissens - vor allem in Bezug auf die weitere geldpolitische Ausrichtung. Heute Nachmittag wurden nun auch die EZB-Protokolle veröffentlicht. Hier scheint die Geschlossenheit deutlich größer. Norbert Paul zu den Hintergründen bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=14381

Euwax Sentiment Index

Derivate Anleger an der Börse Stuttgart setzen heute überwiegend auf Dax Erholung - allerdings nur bis etwa 12.130 Punkte. Dann ziehen sie recht zügig wieder die Reißleine. Der Euwax Sentiment Index pendelt zwischen null und plus 40 Punkten.

Trends im Handel

Die Aktie von Alibaba hat nach den Zahlen einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. Anleger verkaufen auch heute überwiegend ihre Calls auf das chinesische Internetkaufhaus. Klassischer Fall von Gewinnmitnahmen, so ein Händler.

Nach dem Kursrutsch am US Markt nehmen Anleger auch hier vor dem Wochenende Gewinne mit. Puts auf den S&P 500 werden überwiegend verkauft.

Auch hinter dem Verkauf von Calls auf Gold, steckt nach Meinung von Händlern der Wunsch nach Gewinnmitnahmen.

Disclaimer: Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)