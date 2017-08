Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Volatiler Dax - US-Politik, Notenbankprotokoll und Zinsen im Blick

Euro dreht nach EZB Protokoll ins Minus

- von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage treten Anleger am Donnerstag erst einmal auf die Bremse.



Der Dax startet etwas tiefer in den Handel. Im Tagesverlauf versucht er mehrmals ins Plus zu drehen. Das Augenmerk der Aktionäre richtet sich auf die Geldpolitik in den USA. Die Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung werteten sie als Hinweis darauf, dass die US Notenbank die Leitzinsen erst einmal nicht anhebt. Den Notenbankern bereitet die niedrige Inflation Kopfschmerzen. Ein ähnliches Bild hat sich heute in der Eurozone ergeben: Die Inflation in der Euro-Zone verharrt trotz Geldschwemme der EZB auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Im Juli nahmen die Verbraucherpreise nur um 1,3 Prozent zu. Damit fiel der Preisanstieg - wie von Ökonomen erwartet - genau so schwach aus wie im Juni Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt als optimalen Wert für die Wirtschaft knapp zwei Prozent an, verfehlt dieses Ziel aber seit langem. Mit dem EZB Protokoll am Nachmittag dreht der Euro heftig nach unten und fällt deutlich unter 1,17 zum USD. Das war das Signal für die Dax Bullen. Der Leitindex springt erneut kurz ins Plus.

Onlinehändler Alibaba mit Umsatzplus - Aktie steigt

Die Geschäfte beim chinesischen Alibaba laufen besser als erwartet. Der größte Internet-Händler des Landes erwirtschaftete im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von umgerechnet 6,43 Milliarden Euro. Das ist über die Hälfte mehr als vor Jahresfrist und mehr als von Reuters befragte Analysten erwartet hatten. Der Online-Händler, der zu den wertvollsten Firmen Asiens gehört, profitiert davon, dass Kunden in China verstärkt auch Alltagsdinge wie Kleidung und Lebensmittel im Internet bestellen. Der Gewinn verdoppelte sich in etwa auf 1,8 Milliarden Euro. An der Börse kamen die Zahlen gut an: Die Aktien legten vor Handelsauftakt 3,4 Prozent zu - seit Jahresbeginn liegt das Plus bei mehr als 80 Prozent.

Air-Berlin-Chef - Sprechen mit drei Interessenten

Air Berlin spricht neben der Lufthansa mit zwei weiteren Unternehmen über den Kauf von Teilen der insolventen Fluggesellschaft. Die Namen sind nicht bekannt. Insidern zufolge zählt Easyjet zu den Interessenten. Zudem hatte der Reisekonzern Thomas Cook erklärt, er und seine Ferienflug-Tochter Condor stünden ebenfalls für eine “aktive Beteiligung an der Zukunft von Air Berlin bereit”. Die Lufthansa Aktie steht heute nach ihrem Höhenflug unter Druck.

Cisco enttäuscht beim Umsatz in Sicherheitssparte - Aktie büßt ein

Der Netzwerkausrüster Cisco Systems hat mit seinem Umsatzwachstum in der Sicherheitssparte die Erwartungen der Experten enttäuscht. Auch das klassische, wesentlich größere Geschäft mit Routern zeigte sich im abgelaufenen Quartal schwächer als vorhergesagt Etwas besser lief es dagegen im Geschäft mit Datenzentren. Die Aktie des Unternehmens gab im nachbörslichen Handel 2,5 Prozent nach.

Börse Stuttgart TV

Jetzt ist es endgültig: Air Berlin ist seit gestern offiziell insolvent. Die Insolvenz könnte allerdings weitreichende Folgen für den Airline-Sektor insgesamt haben. Eine Entwicklung von der zuletzt vor allem die Aktie der Deutschen Lufthansa profitierte. Neben der Entwicklung um Air Berlin wollen wir heute zudem mal wieder einen Blick ins Depot von Warren Buffett wagen. Auf was setzt die Investmentlegende aktuell? Finanzmarktanalyst Bastian Galuschka, GodmodeTrader, bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=14377

Euwax Sentiment Index

Derivate Anleger an der Börse Stuttgart setzen heute überwiegend auf Dax Rücksetzer. Der Euwax Sentiment Index pendelt zwischen null und minus 60 Punkten.

Trends im Handel

Die Aktie von Alibaba macht nach den Zahlen einen ordentlichen Satz nach oben. Anleger verkaufen daraufhin überwiegend ihre Calls auf das chinesische Internetkaufhaus. Klassischer Fall von Gewinnmitnahmen, so ein Händler.

Anleger folgen einer Empfehlung und setzen auf einen stärkeren Euro. Calls auf das Währungspaar EUR/USD werden überwiegend gekauft.

Auch hinter dem starken Interesse an Calls auf NetEase, einem der führenden chinesischen Internettechnologieunternehmen, steckt nach Meinung von Händlern eine Empfehlung.

Disclaimer: Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)