Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Der DAX markiert ein neues Allzeithoch!

US-Arbeitsmarktbericht durchwachsen

- von Holger Scholze / Börse Stuttgart TV News Redaktion -

In der US-Wirtschaft sind im Mai weniger Jobs entstanden als Experten erwartet hatten.



Unternehmen und Staat schufen zusammen 138.000 neue Stellen. Ökonomen hatten mit 185.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Außerdem entstanden in den beiden Monaten zuvor 66.000 Stellen weniger als bisher angenommen.

Dennoch fiel die separat ermittelte Arbeitslosenquote im Mai auf 4,3 Prozent und damit den tiefsten Stand seit 16 Jahren.

Darüber hinaus hat sich das US-Handelsdefizit im April stärker ausgeweitet als erwartet. Die Importe übertrafen die Exporte um um 47,6 Milliarden US-Dollar. Das sind 5,2 Prozent mehr als im Vormonat. Ökonomen hatten im Schnitt nur mit einem Zuwachs auf gut 46 Milliarden US-Dollar gerechnet.

US-Präsident Donald Trump wirft wichtigen Handelspartnern wie China und Deutschland vor, sich mit angeblich unfairen Praktiken Vorteile im internationalen Wettbewerb zu erschleichen. So hatte er in der vergangenen Woche betont, Deutschland habe einen massiven Handelsüberschuss mit den USA und zahle zu wenig für die NATO. Dies sei sehr schlecht. Er werde dies ändern.

Der US-Dollar gab im Zuge der Daten vom Nachmittag nach. Umgekehrt kletterte der Euro um 60 US-Cent auf 1,1270 US-Dollar.

Der DAX zog sich zunächst bis auf 12.825 Punkte zurück und lag damit nun 1,3 Prozent im Plus. Am Mittag hatte das deutsche Börsenbarometer mit 12.878 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht.

Linde-Aufsichtsrat billigt Fusion mit Praxair

Der Aufsichtsrat von Linde hat mehrheitlich die umstrittene Fusion mit dem US-Rivalen Praxair ohne den von einigen Beteiligten erwarteten Eklat gebilligt. Mit dieser Zustimmung im Rücken unterschrieb der Linde-Vorstand gestern Abend wie geplant den Fusionsvertrag.

Nun müssen noch die Aktionäre sowie Behörden zustimmen. Dann könnte der Zusammenschluss im kommenden Jahr über die Bühne gehen. Die Praxair-Aktien stiegen in New York um 1,4 Prozent. Die Papiere von Linde verteuerten sich heute um 1,7 Prozent auf 175,95 Euro.

Berenberg empfiehlt E.on-Aktien zum Kauf

Anleger folgen heute einer Kaufempfehlung für E.on. Die Aktien legten bisher um 1,6 Prozent auf 7,86 Euro zu.

Die Analysten von Berenberg stuften den Wert von “hold” auf “buy” nach oben und erhöhten das Kursziel von bisher 6,40 auf 9,00 Euro.

Börse Stuttgart TV

Es ist die Frage aller Fragen: „Soll ich jetzt noch in den Aktienmarkt einsteigen?” Der DAX bewegt sich immerhin auf Rekordniveau, viele Aktien sind nicht mehr „günstig“, der Sommer steht vor der Tür und ohnehin dauert die Rallye am Aktienmarkt schon sehr lange an. Aber was ist eigentlich „günstig“? Gibt es auch in der aktuellen Marktphase noch interessante Investments? Finanzmarktanalyst Bastian Galuschka von GodmodeTrader sprach darüber bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=14158

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index lag am frühen Nachmittag bei minus dreißig Punkten. In dieser Phase waren also überwiegend Knock-out-Puts und Put-Optionsscheine auf den DAX gefragt.

Trends im Handel

An der Euwax wurden heute vermehrt Knock-out-Calls auf die Aktien von Novo-Nordisk gekauft. Händlern zufolge stecke hier die Empfehlung eines Börsenbriefes dahinter.

Knock-out-Calls auf Siemens waren eher auf der Verkaufsseite zu finden.

Außerdem waren Knock-out-Calls auf E.on gesucht.

Einige Anleger trennten sich von Call-Optionsscheinen auf Rheinmetall.

Darüber hinaus wird schon seit Tagen mit Call-Optionsscheinen auf steigende Kurse der Aktien von Alphabet und Walt Disney gesetzt. Händlern seien auch diese Produkte von Börsenbriefen empfohlen worden.

Disclaimer: Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)