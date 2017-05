Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - ifo-Index überraschend stark - Dax im Plus - Anschlag in Manchester überschattet die Märkte

Die Stimmung an der Börse war zunächst zurückhaltend.



Der Anschlag in Manchester mit bislang 22 Toten und über 90 Verletzten überschattete den Handel in Fernost. Das britische Pfund steht unter Druck.

Ein überraschend starker Einkaufsmanagerindex der deutschen Industrie dreht die Stimmung und der Dax klettert ins Plus, kann aber 12.700 Punkte nicht überwinden.

Auch der ifo Index ist überraschend deutlich gestiegen. Mit 114,8 Punkten so hoch wie zuletzt von 26 Jahren.

Auf der Unternehmensseite haben zahlreiche Unternehmen ihre Aktionäre zu Hauptversammlungen gebeten, darunter Pfeiffer Vacuum, Hugo Boss und Fraport.

Lufthansa und Fraport im Clinch

Der Streit mit dem Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport ist offenbar noch nicht beigelegt. “Der aktuelle offensichtliche Strategieschwenk der Fraport zeigt, dass der Flughafen noch unabhängiger von Lufthansa werden will”, sagte Lufthansa-Chef Spohr der “Börsen-Zeitung”.

Er verwies auf Pläne von Fraport, mit Rabatten Billigflieger anzulocken. Diese Pläne seien “in der Tat ein Problem”. “Das beunruhigt mich, denn es gefährdet unser gemeinsames Geschäftsmodell.” Anfang Mai hatte Spohr noch gesagt, es gebe in der Rabattfrage eine grundsätzliche Einigung.

Kapitalerhöhung bei Kion

Kion hat mit dem Verkauf neuer Aktien kurzfristig rund 600 Millionen Euro eingesammelt. Mit dem Geld solle die zwei Milliarden Euro schwere Übernahme des Logistik-Spezialisten Dematic im vergangenen Jahr teilweise refinanziert werden. Insgesamt wurden 9,3 Millionen neue Aktien zum Stückpreis von 64,83 Euro verkauft. Der chinesische Kion-Großaktionär WEICHAI zog mit.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index drehte am Vormittag mit gutem ifo Index deutlich ins Minus. Mit dem vorläufigen Dax Tageshoch bei 12.700 Punkten verkauften Derivate-Anleger an der Börse Stuttgart überwiegend Calls auf den Dax und stiegen ein in Puts auf den Leitindex.

Trends im Handel

Gesucht ist heute an der Börse Stuttgart unter anderem ein so genannter „Inliner“ auf Öl. Hier kommen 10 Euro zur Auszahlung, wenn der Ölpreis weder die obere Knock-out-Schwelle (72,52 USD) noch die untere Knock-out-Schwelle (42,50 USD) berührt hat. Anleger gehen in diesem Fall von einer Seitwärtsbewegung aus.

Gesucht sind auch Calls auf das Währungspaar Euro / türkische Lira.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)