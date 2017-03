Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Kapitalerhöhung Deutsche Bank - Starker Euro drückt den Dax

Peugeot schnappt sich Opel

Es gilt als ausgemachte Sache, dass die US Notenbank Fed bereits im März die Zinsen anhebt.



Fed Chefin Janet Yellen hat die Märkte am Freitag entsprechend eingestimmt. Die Reaktion ist relativ gelassen, wie meistens, wenn Dinge eintreten wie erwartet. Der Dax startet im Minus, Belastungsfaktor ist der wiedererstarkte Euro. Der sich allerdings von seinem Hoch bei 1,0630 wieder entfernt hat. Außerdem ist der Nikkei ein halbes Prozent ins Minus gedreht, nachdem Nordkorea erneut eine Rakete getestet hat und für Verärgerung sorgt. Das Tagestief am Nachmittag liegt bei 11.930 Punkten. Im Hoch stand der Dax bei knapp 12.000 Punkten. In dieser Woche kommen noch einige Bilanzen aus der ersten Börsenreihe darunter Vonovia, Adidas, Beiersdorf und die Deutsche Post. Nach der Sitzung des Arbeitskreises Aktienindizes kehrt Aixtron wieder zurückkehren in den TecDax. Gehen muss dafür Stratec Biomedical, ein Spezialist für Analysesysteme für In-vitro-Diagnostik. Umgesetzt wird die Änderung zum 20. März.

Kapitalerhöhung Deutsche Bank

Es ist eine Rolle rückwärts bei der Deutschen Bank: nun kommt doch eine milliardenschwere Kapitalerhöhung, nachdem sich Vorstandschef John Cryan dagegen ausgesprochen hatte. Rund acht Milliarden Euro will die Deutsche Bank einsammeln. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 6. April. Außerdem wird die Postbank nicht verkauft. Sie soll mittelfristig mit dem Privat- und Firmenkundengeschäft und dem Geschäft mit vermögenden Kunden der Deutschen Bank zusammengelegt werden. Und der Börsengang der Vermögensverwaltung soll weitere zwei Milliarden Euro bringen. Die Aktie der Deutschen Bank ist heute mit Abstand der größte Verlierer im Dax und rutscht bis zu sieben Prozent ab.

Peugeot kauft Opel

Das ging schnell: Opel geht von GM an Peugeot. Für Opel und die britische Schwester Vauxhall zahlen die Franzosen 1,3 Milliarden Euro. Weitere 900 Millionen Euro erhält GM für das europäische Geschäft des Absatzfinanzierers GM Financial, die Peugeot zusammen mit der französischen Bank BNP Paribas übernimmt.

Börse Stuttgart TV

Nach den jüngsten Aussagen von Fed-Chefin Janet Yellen ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im März gestiegen. Könnte der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht die Hoffnungen noch zerstören? Wie positionieren sich die Derivateanleger vor den zahlreichen DAX-Bilanzen in dieser Woche? Aktuelle Einschätzungen von Derivate-Experte Volker Meinel in der Sendung “Thema der Woche”.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=13881

Euwax Sentiment Index

Der Dax arbeitet heute am Montag um die 12.000er Marke und damit ein erneut halbes Prozent im Minus. Auch die Derivate Anleger an der Börse Stuttgart sind sich nicht einig, wohin die Reise geht. Der Euwax Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart pendelt zur Mittagszeit zwischen +10 und -10 Punkten.

Trends im Handel

Seit Ende des Jahres 2016 befindet sich die SAP Aktie in einem dynamischen Aufwärtstrend und Rekordniveau. Ein Börsendienst empfiehlt die Aktie zum Kauf, was nach Händlermeinung der Grund ist, warum auch viele Derivate Anlege in Stuttgart Calls auf SAP heute kaufen.

Gewinnmitnahmen sind offensichtlich der Grund, warum zu Wochenbeginn Calls auf Morphosys verkauft werden.

Weiter im Fokus stehen Calls auf Apple.

