Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

Dax wartet ab - nach Trump spricht Yellen

Gewinneinbruch bei Deutsche Telekom

Nach dem Höhenflug vom Mittwoch bleiben die Anleger heute zurückhaltend.



Der Dax bewegt sich in einer engen Spanne von 35 Punkten um den Schlusskurs vom Vortag. Da hatte der Dax, getrieben von Spekulationen auf einen Konjunkturboom in den USA zwei Prozent auf 12.067 Punkte zugelegt. An der Wall Street hatten die Börsen am Mittwoch ihren Rekordkurs fortgesetzt. Alle drei großen Indizes hatten so hoch wie noch nie geschlossen. Dabei war der Dow Jones -Index erstmals über 21.000 Punkte gestiegen. Anleger warten ab auf die Rede von Fed Chefin Janet Yellen am Freitagabend 19:00 Uhr MEZ. Sie wollen die Aussagen abklopfen auf Hinweise über den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung. Die Devisenanleger haben sich bereits festgelegt: Der Dollar legt erneut zu.

Gewinneinbruch bei Telekom - Dividende steigt

Mit Abstand schwächster Wert im Dax ist die Deutsche Telekom. Der Jahresgewinn der Deutschen Telekom ist im vergangenen Jahr um 18 Prozent eingebrochen auf 2,7 Milliarden Euro. Grund ist eine Abschreibung in England: Ein Aktienpaket am britischen Rivalen BTBT.L hat nach dem Brexit-Votum massiv an Wert verloren. Dies hat zu einer Wertminderung von insgesamt 2,2 Milliarden Euro geführt. Da aber das US-Geschäft weiter boomt, erhöht die Telekom die Dividende für 2016 auf 60 Cent je Aktie von 55 Cent.

Continental erwartet kräftiges Umsatzplus

Auch bei Continental gab es Zahlen, die Aktie dreht im Tagesverlauf ins Plus. Continental sieht sich 2017 auf Kurs zu seinen Jahreszielen und rechnet mit einem Umsatzanstieg auf mehr als 43 Milliarden Euro. Die bereinigte Ebit-Marge solle über 10,5 Prozent liegen. Im abgelaufenen Jahr sank das bereinigte Ebit leicht um 0,6 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Der Nettogewinn kletterte um knapp drei Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Daraus sollen die Aktionäre eine Dividende erhalten von 4,25 Euro, 50 Cent mehr als im Vorjahr.

LafargeHolcim nimmt Fahrt auf

Der neu geschaffene Zementriese LafargeHolcim hat im ersten vollen Jahr seines Bestehens Tritt gefasst. Der Konzern erzielte 2016 einen Gewinn von 2,09 Milliarden Franken. 2015 hatte ein Großreinemachen nach der Fusion von Holcim und Lafarge noch zu einem Verlust von 1,36 Milliarden Franken geführt. Im laufenden Jahr peilt LafargeHolcim ein zweistelliges Ergebniswachstum an.

Henkel plant Übernahme in den USA

Henkel will in den USA einen Verpackungsspezialisten übernehmen. Henkel bietet für Darex Packaging Technologies 1,05 Milliarden Dollar (rund 995 Millionen Euro). Darex erzielte mit 700 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 300 Millionen Dollar.

Europa und China bringen Kion voran

Gute Geschäfte in Europa und China haben dem Gabelstapler-Hersteller Kion 2016 einen Rekordumsatz von fast 5,6 Milliarden Euro beschert. Am Erfolg 2016 wollen die Hessen ihre Aktionäre mit einer Dividende von 0,80 Euro je Anteilsschein beteiligen.

Evonik will nach Gewinn- und Umsatzminus wieder wachsen

Der Chemieriese Evonik will nach deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgängen im vergangenen Jahr wieder auf Wachstum schalten. 2017 erwartet der Konzern eine Steigerung des Umsatzes und des operativen Ergebnisses. Im vergangenen Jahr erzielte Evonik noch einen operativen Gewinn von 2,165 (Vorjahr 2,465) Milliarden Euro. Der Konzern will eine stabile Dividende von 1,15 Euro ausschütten.

Vor wenigen Tagen wurde ein neuer Rekord im dt. Außenhandel vermeldet und auch die Einfuhren erzielten einen Höchstwert. Was ist notwendig, um die dt. Wirtschaft weiter am Laufen zu halten? Könnten die USA mit ihrer neuen Wirtschaftspolitik die Party beenden? Und wieviel Luft hat der DAX in diesem Umfeld noch? Einschätzungen von Uwe Burkert, Chefvolkswirt der LBBW, im Gespräch mit Börse Stuttgart TV.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart liefert heute leider keinen klaren Trend für die Meinung der Dax Anleger. Nach Ausschlägen ins Plus und ins Minus am Vormittag, oszilliert der Index am Nachmittag im die Null-Linie.

Trends im Handel

Starkes Interesse zeigen Derivate-Anleger heute bei Calls auf das Modelabel Hugo Boss. Nach Aussagen von Händlern steckt dahinter eine Kaufempfehlung eines Börsenbriefs.

Auch hinter dem starken Interesse an Calls auf Fresenius steckt nach Händlermeinung eine Empfehlung.

Eine weitere Empfehlung lässt Anleger bei Calls auf BB Biotech zugreifen.

