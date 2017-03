Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax klettert nach Trump Rede wieder über 12.000 Punkte

Trump gibt sich präsidialer als befürchtet - liefert allerdings kaum Fakten

Die Anleger reagieren mit Erleichterung auf die erste Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress.



Zwar blieb er Details für seine Wirtschaftsagenda weiter schuldig. Doch setzten viele Anleger nach der Bekräftigung der Infrastrukturprojekte und Steuersenkungen weiter auf einen Konjunkturboom in der weltgrößten Volkswirtschaft. Zudem zeigten sich Börsianer erleichtert über den als gemäßigter empfundenen Ton der Rede Trumps. Der Dax steigt zu Handelsbeginn um ein Prozent und klettert im weiteren Verlauf über 12.000 Punkte. Nach Signalen mehrerer Währungshüter stellen sich die Märkte verstärkt auf eine US-Zinserhöhung schon im März ein. Reuters-Daten vom Mittwoch zufolge taxieren Händler die Wahrscheinlichkeit auf eine Anhebung bei der Sitzung der amerikanischen Notenbank Mitte des Monats auf knapp 57 Prozent. Noch zu Wochenbeginn waren die Chancen dafür nur auf 31 Prozent eingeschätzt worden. Bislang waren viele Experten eher davon ausgegangen, dass die Federal Reserve noch bis Mai oder Juni mit einer Anhebung warten würde. Dann dürften sich die Folgen der Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump besser abschätzen lassen. Mit Spannung wird nun die Rede von Fed-Chefin Janet Yellen am Freitagabend (MEZ) in Chicago erwartet, in der sie sich zu den Wirtschaftsaussichten äußern will.

Börse Stuttgart TV

Vor wenigen Tagen wurde ein neuer Rekord im dt. Außenhandel vermeldet und auch die Einfuhren erzielten einen Höchstwert. Was ist notwendig, um die dt. Wirtschaft weiter am Laufen zu halten? Könnten die USA mit ihrer neuen Wirtschaftspolitik die Party beenden? Und wieviel Luft hat der DAX in diesem Umfeld noch? Einschätzungen von Uwe Burkert, Chefvolkswirt der LBBW, im Gespräch mit Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=13867

Euwax Sentiment Index

Am Nachmittag meldet das statistische Bundesamt eine Inflationsrate, die mit 2,2 Prozent erstmals seit 2012 über der Zielmarke der EZB liegt. Auch Bundebankpräsident Weidmann äußert sich zur gestiegenen Teuerung und malt im gleichen Atemzug ein stabiles Bild der Deutschen Wirtschaft. Der Euwax Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart dreht daraufhin leicht in den positiven Bereich.

Trends im Handel

Anleger in Stuttgart folgen heute einer Empfehlung und steigen ein in Calls auf den Fernsehsender ProSiebenSat.1. Auch hinter dem starken Interesse an Calls auf Hannover Rück steckt nach Meinung von Händlern eine Empfehlung. Nachdem die Nordex Aktie heute positiv reagiert auf die soliden Bilanz-Zahlen, nehmen Derivate Anleger Gewinne mit und verkaufen überwiegend ihre Calls von vergangener Woche wieder.

