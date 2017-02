Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax : weiter Ringen um die 12.000 Punkte

Bilanzen von Henkel und ProSiebenSat.



11.998,59 - was klingt wie ein Sonderangebot für einen Kleinwagen ist der Dax Schlussstand vom Mittwoch. Und das Ringen um die 12.000 Punkte geht weiter und damit der Angriff auf das Allzeit-Hoch. Doch am Donnerstag kommt der Dax nicht vom Fleck. Zahlen kommen heute unter anderem von ProSiebenSat.1 und Henkel aus der ersten Börsenreihe. Die Vorgaben sind gemischt: Der Dow Jones legt zu, der Nikkei gibt leicht nach. Die Fed denkt über eine zeitnahe Anhebung der Zinsen nach, so interpretieren Experten das Sitzungsprotokoll, das am Abend veröffentlicht wurde. Die Kauflaune der Deutschen ist leicht zurückgegangen. Der GfK Konsumklimaindex geht nach drei Anstiegen leicht zurück auf 10 Punkte. Steigende Preise und protektionistische Töne aus den USA belasten.

Henkel hebt nach Rekordjahr die Dividende an

Der neue Henkel Chef Hans Van Bylen umgarnt seine Aktionäre: nach einem Rekordjahr gibt es eine deutlich höheren Dividende. Für das vergangene Geschäftsjahr 2016 will Henkel je Vorzugsaktie 1,62 (Vorjahr: 1,47) Euro zahlen, je Stammaktie sind es 1,60 (1,45) Euro. Für das laufende Jahr traut sich Henkel deutliche Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis zu.

Flugreise-Vermittlung lässt Gewinn von ProSiebenSat.1 abheben

Der Anbieter von Flugreisen - Verzeihung: der Fernsehsender ProSiebenSat.1 hat Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr etwas stärker gesteigert als erwartet. Die Erlöse kletterten um 17 Prozent auf 3,80 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte um zehn Prozent auf 1,02 Milliarden Euro. Wachstumstreiber waren Online Geschäfte mit Flugreisen.

Tesla reduziert Verlust

Im vierten Quartal verringert der US-Elektroautohersteller Tesla seinen Nettoverlust auf 121,3 Millionen Dollar nach 320,4 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 88 Prozent auf 2,28 Milliarden Dollar. Die Aktie notierte im nachbörslichen Handel 1,6 Prozent höher. In den vergangenen zwölf Monaten legte das Tesla-Papier 53,9 Prozent zu. Tesla rechnet damit die Massenproduktion seiner neuen Model-3-Reihe wie geplant bis September aufzunehmen.

Dialog Semiconductor erwarten Rückkehr zum Wachstum

Chipentwickler Dialog Semiconductor rechnen nach einem Rückgang im Umsatz wieder mit Wachstum. Dialog verweist auf eine Reihe von wichtigen Produkteinführungen die anstehen. Im vergangenen Jahr schrumpfte der Umsatz um zwölf Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar. Dank niedriger Steuern und geringerer Kosten klettert das Ergebnis um knapp 50 Prozent auf 258 Millionen Dollar.

Triebwerksbauer MTU bleibt im Steigflug

Der Turbinenbauer MTU nimmt sich nach einem weiteren Rekordjahr erneut Zuwächse vor. Im abgelaufenen Jahr steigerten die Münchner ihre Einnahmen binnen Jahresfrist um sieben Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern kletterte fast um die Hälfte auf 313 Millionen Euro. Vor allem das Geschäft mit der Wartung der Antriebe von Passagiermaschinen brummte

Fielmann steigert Gewinn und hebt die Dividende an

Die Optikerkette Fielmann hat den Gewinn im abgelaufenen Jahr gesteigert und damit besser abgeschnitten als gedacht. Nach einem Schlussspurt im vierten Quartal kletterte der Vorsteuergewinn um 0,4 Prozent auf 241 Millionen Euro. Dagegen legte der Umsatz mit drei Prozent auf 1,34 Milliarden Euro etwas kräftiger zu. Im Herbst hatte Fielmann nach einem überraschend schwachen Geschäft für das Gesamtjahr noch einen Gewinnrückgang in Aussicht gestellt. Die Aktionäre sollen eine um fünf Cent auf 1,80 Euro je Aktie erhöhte Dividende bekommen

Peugeot erzielt Rekordmarge 2016 und hält sich bedeckt zu Opel

Der französische Autobauer Peugeot (PSA Group) hält sich zum Verlauf der Opel-Übernahmeverhandlungen bedeckt. “Derzeit kann es keine Gewissheit geben, was das Ergebnis dieser Gespräche angeht”, sagte Finanzchef Jean-Baptiste de Chatillon. Im vergangenen Jahr erzielte PSA einen Nettogewinn von 1,73 Milliarden Euro, fast doppelt so viel wie 2015. Der Umsatz sank dagegen um 1,1 Prozent auf 54 Milliarden Euro. PSA zahlt nach sechs Jahren Pause wieder eine Dividende.

Börse Stuttgart TV

Der Dax hat am Morgen die runde Marke von 12.000 Punkten überschritten - wenn es nach den Experten von JP Morgan geht, nur eine Durchgangstation zum Rekordhoch bei knapp 12.400 - ist der Dax doch einer der größten Profiteure der Spekulationen auf eine Wirtschaftsboom made by Trump. Bastian Galuschka, Chartexperte bei Godmode Trader analysiert vor diesem Hintergrund Dax und Dow Jones, sowie die Bilanzen von Bayer und Dialog Semiconductor.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=13855

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart startet ohne nennenswerten Ausschlägen. Anleger rechnen offenbar damit, dass sich der Dax nicht wesentlich von den 12.000 Punkten lösen kann. Jede Bewegung des Leitindex nach oben oder nach unten wird mit entsprechenden Gegenpositionen quittiert: Am späten Vormittag rutscht der Dax leicht ins Minus - Derivate Anleger an der Euwax setzten umgehend mit Calls auf einen höheren Dax-Kurs.

Trends im Handel

Anleger in Stuttgart folgen heute einer Empfehlung lösen Bestände in Calls auf United Health Group wieder auf.

Eine weitere Empfehlung lässt Call auf den französischen Leitindex CAC40 wieder verkaufen.

Henkel Aktien verlieren mit der Vorlage der Zahlen. Zu Unrecht, sagen offensichtlich etliche Derivate Anleger und setzten mit Calls auf bessere Kurse.

