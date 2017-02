Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax nimmt erneut die 12.000 Punkte

Bilanzen von Bayer, FMC und Fresenius

Der Dax nimmt heute erneut Anlauf zum Sprung über die 12.000er Marke. Neben der erneuten Flut von Firmenbilanzen richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf den Ifo-Index: Die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen hat sich überraschend aufgehellt.



Darüber hinaus veröffentlicht die US-Notenbank am Abend (20 Uhr MEZ) die Protokolle ihrer jüngsten Sitzung. Börsianer werden versuchen, daraus den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung herauszulesen. Die Wall Street hatte am Dienstag ihre Rekordjagd fortgesetzt: der Dow-Jones hatte fester geschlossen. In Tokio gab der Nikkei 0,2 Prozent ab.

Pharmageschäft gibt Bayer Schwung

Ein florierendes Pharmageschäft füllt Bayer die Kassen. Im vierten Quartal 2016 kletterte der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) um fast 14 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Der Umsatz erhöhte sich um knapp fünf Prozent auf 11,8 Milliarden Euro. Der Nettogewinn sank jedoch wegen Sonderaufwendungen - unter anderem Abschreibungen auf das Verhütungsmittel Essure und im Bereich Consumer Health - um mehr als ein Viertel auf 453 Millionen Euro.

Fresenius 24. Dividendenanhebung in Folge

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat dank guter Geschäfte in seiner Dialyse- und Krankenhaussparte einen Rekordgewinn eingefahren. Der um Sondereffekte bereinigte Überschuss kletterte im vergangenen Jahr um zwölf Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um fünf Prozent zu auf 29,1 Milliarden Euro. Die Aktionäre dürfen sich deshalb auf die 24. Dividendenerhöhung in Folge freuen: Sie sollen 0,62 Euro je Aktie erhalten nach 0,55 Euro vor Jahresfrist.

FMC mit mehr Gewinn

Beim weltgrößten Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) geht es nach drei Jahren mit rückläufigen Gewinnen wieder bergauf. Dank Sparmaßnahmen und großen Zuwächsen im Dialysegeschäft stieg der Überschuss im vergangenen Jahr um 21 Prozent auf 1,24 Milliarden Dollar. Die Erlöse legten um sieben Prozent auf 17,9 Milliarden Dollar zu. Die Dividende soll auf 0,96 Euro je Aktie steigen nach 0,80 Euro vor Jahresfrist.

ThyssenKrupp beendet Amerika Expansion

Thyssenkrupp hat (endlich) einen Abnehmer für sein krisengeplagtes Stahlwerk in Brasilien gefunden. Die Anlage wird für 1,5 Milliarden Euro an den in Luxemburg ansässigen Stahlkonzern Ternium verkauft. Der Verkauf sei ein wichtiger Meilenstein beim Umbau des Unternehmens, so CEO Hiesinger. Allerdings muss der Wert nach Angaben des Konzerns um rund 900 Millionen Euro nach unten berichtigt werden Mit dem Verkauf endet für Thyssenkrupp nach gut einem Jahrzehnt die geplante Stahlexpansion nach Amerika.

Airbus mit weniger Gewinn - A400M belastet weiter

Der Gewinn des Flugzeugkonzerns Airbus ist im vergangenen Jahr deutlich abgesackt. Trotz brummender Geschäfte mit Passagierfliegern ging der Überschuss auf knapp eine Milliarde zurück -von 2,7 Milliarden im Vorjahr. Der Umsatz legte zu, dank eines Rekordabsatzes von Linienmaschinen um drei Milliarden auf 67 Milliarden Euro. Vor allem die Patzer beim Militärtransporter A400M schlugen ins Kontor. Allein 2,2 Milliarden an Belastungen aus dem Programm verbuchte Airbus im abgelaufenen Jahr. “Der A400M bleibt eine Sorge”, erklärte Airbus

Ströer knackt Umsatz Milliarde

Der Werbeflächen Vermarkter Ströer hat im vergangenen Jahr die Umsatz Milliarde geknackt und traut sich in diesem Jahr weiteres Wachstum zu. Ströer bestückt Bushaltestellen und Plakatwände mit Werbung und bespielt digitale Bildschirme in Bahnhöfen und Einkaufszentren mit Reklame.

Die Inflation kehrt zurück. Allein im Januar sind die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr um satte 1,8 Prozent angestiegen. Dies ist immerhin die höchste Rate seit Februar 2013. Doch wie ist die Rückkehr der Inflation zu bewerten? Michael Bloss, Finanzbuchautor und EIFD-Direktor, bei Börse Stuttgart TV.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart startet mit einem kleinen Plus von 20 Punkten, dreht aber am späten Vormittag ebenso leicht ins Minus. Zu diesem Zeitpunkt rechnen etwa 60 Prozent der Anleger in Stuttgart mit einem schwächeren Dax.

Trends im Handel

Anleger in Stuttgart folgen heute einer Empfehlung lösen Bestände in Calls auf United Health Group wieder auf.

Den Kursrückgang bei Bayer im Rahmen der Bilanzvorlage nutzen Anleger zum gehebelten Einstieg in Calls auf den Pharmawert.

Henkel legen erst morgen (Donnerstag) Zahlen vor, Anleger scheinen mit guten Ergebnissen zu rechnen und positionieren sich mit Calls auf steigende Kurse.

