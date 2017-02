Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax klettert nach verhaltenem Start auf Jahreshoch

Gewinneinbruch bei HSBC

Der Dax startet nach seinem Sprint zu Wochenbeginn zunächst einmal im Minus, dreht aber nach der ersten halben Handelsstunde ins Plus und markiert im weiteren Verlauf ein neues Jahreshoch.



Auf der Konjunkturseite stehen die Einkaufsmanager Indizes für einige Länder der Euro Zone an. In Deutschland zum Beispiel haben sich die Einkaufsmanager Indizes für die Industrie und im Dienstleistungsbereich leicht verbessert. Positiv dürfte auch ankommen, dass sich die Euro Zone mit Griechenland auf weitere Reformen geeinigt hat. Aus den USA kommen keine Impulse, die Börse an der Wall Street war wegen des „President Day“ geschlossen. Gute Vorgaben kommen aus Shanghai und Tokio: Japans Industrie ist im Februar so stark gewachsen wie seit drei Jahren nicht mehr. Der Nikkei klettert daraufhin bei niedrigen Umsätzen um 0,7 Prozent.

König&Bauer nach Zahlen gefragt

Der Hersteller von Druckmaschinen König&Bauer hat die Wachstumsziele angehoben und will eine Dividende von 50 Cent ausschütten. Das Ergebnis vor Steuern lag nach vorläufigen Zahlen im vergangenen Jahr bei 57 Millionen Euro und hat sich nahezu verdoppelt. Aktie klettert acht Prozent.

Geldregen für Wacker Neuson

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson prüft den Verkauf einer Immobiliengesellschaft, die eine Option auf ein bald nicht mehr benötigtes Betriebsgrundstück mit 27.000 Quadratmetern in München hat. Durch einen Verkauf erwarte man 2017 im Konzern einen einmaligen Ertrag im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Die britische Großbank HSBC spürt das schwächere Wirtschaftswachstum auf seinen wichtigen Märkten Großbritannien und Hongkong. Der Vorsteuergewinn fiel im vergangenen Jahr überraschend deutlich um 62 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit einem mehr als doppelt so hohen Überschuss gerechnet.

BHP Billiton wächst

Der weltgrößte Baukonzern BHP Billiton hat dank gestiegener Rohstoffpreise sein Halbjahresergebnis gesteigert von 412 Millionen auf über 3,2 Milliarden Dollar. Analysten hatten aber 3,4 Milliarden erwartet.

Seit Wochen wird wieder über Hilfen für das angeschlagene Griechenland beraten. Nun gab es ein erstes hoffnungsvolles Signal beim Treffen der Euro-Finanzminister. Was genau beschlossen wurde und wie griechische Staatsanleihen darauf reagieren, verrät Anleihen-Expertin Bianca Becker im Interview.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart sich am Vormittag von seiner positiven Seite. Mit dem neuen Jahreshoch beim Dax am frühen Nachmittag bekamen die Derivate Anleger an der Euwax Oberwasser, die auf schwächere Kurse setzten.

Trends im Handel

Anleger in Stuttgart folgen heute einer Empfehlung und setzen mit Käufen in Calls auf steigende Kurse bei der Deutschen Bank.

Eine weitere Empfehlung steckt nach Meinung von Händlern hinter dem Kauf von Calls auf Platin.

Eine dritte Empfehlung lässt Käufer bei Calls auf Bershire Hathaway zugreifen.

