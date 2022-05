STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf K+S wird nach Quartalszahlen verkauft

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf K+S (WKN MD229F)

Nach der heutigen Veröffentlichung der Quartalszahlen verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf den Düngemittelproduzenten K+S. Mit einem Umsatzanstieg von 65% auf 1,2 Milliarden Euro und einem Anstieg des EBITDA von 126 Millionen Euro auf 524 Millionen Euro ist K+S ins erste Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal gestartet. Für das Gesamtjahr erwartet K+S eine EBITDA zwischen 2,3 und 2,6 Milliarden Euro. Die K+S-Aktie verliert in einem positiven Marktumfeld jedoch über 4% auf 28,50 Euro.

2. Discount-Put-Optionsschein auf den Nasdaq 100 (WKN UK0ZZB)

Die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax finden zur Wochenmitte in einem Discount-Put-Optionsschein auf den Nasdaq 100 statt. Der Derivatehändler an der Euwax erhält fast ausschließlich Kauforders in den Discount-Put. Seit Jahresanfang haben die amerikanischen High-Tech-Werte bereits über 23% nachgegeben.

3. Call-Optionsschein auf Shell (WKN MA9J4B)

Seit gestern steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf Shell ein. Zu Wochenbeginn hatten die Analysten von Goldman Sachs in einer Branchenstudie die Shell-Aktie weiterhin zum Kauf empfohlen. Für die Shell-Aktie geht es über 2% auf 26,60 Euro aufwärts.

Euwax Sentiment Index

Zu Handelsbeginn setzten die Stuttgarter Derivateanleger auf einen steigenden DAX. Als sich dieser tatsächlich aufschwang und bis zum Mittag rund 1% zulegte, wechselten sie aber das Lager: Seither notiert der Euwax Sentiment teils deutlich im Minus. Mehr als die knapp 13.700 Punkte trauen die Anleger in Stuttgart dem DAX vorerst nicht zu.

Börse Stuttgart auf YouTube

Inflationssorgen und Rezessionsängste auf der einen, Zinserhöhungen auf der anderen Seite. In dieser Gemengelage haben die US-Aktienmärkte ordentlich Federn gelassen. Ob Sie tatsächlich schon im Bärenmarkt stecken, verrät Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Der Aktienexperte erklärt zudem, wer bei der Berichtssaison besonders heraussticht und wie viel Magenschmerzen die Zero-Covid-Strategie Chinas ihm bereitet.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=8V5_5ImWf1g

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)