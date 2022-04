STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Nestlé-Call bei Derivateanlegern gefragt

Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Nestlé (WKN MA8QPK)

In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf Nestlé steigen die Anleger in Stuttgart am Dienstag ein. In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Nestlé seinen Umsatz um 5,4% auf 22,2 Milliarden Schweizer Franken steigern. Für das Gesamtjahr erwartet der Lebensmittelkonzern ein organisches Wachstum um 5% und eine Ergebnismarge zwischen 17 und 17,5%. Der Nestlé-ADR gibt heute knapp 1% auf 121,60 Euro nach.

2. Knock-out-Call auf Jenoptik (WKN MC8EAZ)

Ebenfalls sehr rege gehandelt wird an der Euwax heute ein Knock-out-Call auf Jenoptik, der von den Derivateanlegern gekauft wird. Der Anbieter von optischen Technologien beschäftigt weltweit über 4.900 Mitarbeiter. Am 11. Mai legt Jenoptik schließlich seine Zahlen für das vergangene Quartal vor. Für die Aktie des im TecDAX gelisteten Unternehmens geht es heute über 2% auf 26,08 Euro aufwärts.

3. Call-Optionsschein auf The Mosaic (WKN MD3E5B)

Wie bereits zum Wochenauftakt steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf The Mosaic ein. Der zu den führenden Herstellern von Phosphat und Kali gehörende amerikanische Konzern wird nächsten Dienstag seine Quartalszahlen vorlegen. Nach den gestrigen Kursverlusten legt die Aktie heute über 4% auf 59,75 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer liegt am Dienstag überwiegend im negativen Bereich. Die Kurserholung im DAX nach den gestrigen Verlusten zum Wochenauftakt nehmen die Derivateanleger offensichtlich zum Anlass, sich antizyklisch zu positionieren.

Börse Stuttgart auf YouTube

Setzt Aleks Bleck als Betreiber von Northern Finance dem nach eigenen Angaben reichweitenstärksten P2P-Blog in der DACH-Region, auch in seinem privaten Depot voll und ganz auf Peer-to-Peer-Kredite? Wie Richy ihm entlockt, nicht ausschließlich: Vielmehr macht eine ganz bestimmte Mischung aus ETFs den Großteil seines Portfolios aus - gemixt mit bestimmten Kryptowährungen und Investitionen in Startups, die die Performance seines Depots gehörig anschieben sollen. Wie genau sich sein Depot zusammensetzt und welche Rendite er damit erzielt, verrät Aleks im Video!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=K4bGXbzDtO4

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)