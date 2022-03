STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger setzen auf Düngemittelhersteller

Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Mosaic (WKN MC470V)

In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf den amerikanischen Düngemittelhersteller Mosaic steigen die Anleger an der Euwax ein. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte Mosaic bei einem Umsatz von mehr als 12,3 Milliarden US-Dollar ein EBITDA von 3,6 Milliarden US-Dollar erzielen. Die Mosaic-Aktie erreichte mit 61,98 Euro im frühen Handel ein neues All-Time-High auf Eurobasis.

2. Call-Optionsschein auf K+S (WKN MD171B)

Auf einen weiteren Anbieter von Düngemittel steigen die Derivateanleger an der Euwax mit einem Call-Optionsschein auf K+S ein. Mit 28,33 Euro erreichte die K+S-Aktie heute ein neues, mehrjähriges Hoch. Zuletzt notierte die Aktie Ende 2015 auf diesem Niveau.

3. Knock-out-Put auf BASF (WKN MD269P)

Am Vormittag finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Knock-out-Put auf die BASF statt. Der Put wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. In der vergangenen Handelswoche hat der Chemiekonzern täglich mehr als 90.000 Aktien im Rahmen seines Aktienrückkaufprogrammes gekauft. Die BASF-Aktie legt 1,2% auf 55,15 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Nach einem positiven Start hat sich das Stuttgarter Stimmungsbarometer im negativen Bereich festgesetzt. Nach den heutigen Kursgewinnen im DAX gehen die Derivateanleger an der Euwax anscheinend wieder von fallenden Notierungen aus.

Mit dem turbulenten Treiben an den Finanzmärkten ist die Vola nach oben geschossen. Was bedeutet das für Anleger in Derivaten? Welche Wertpapiere profitieren von der Situation und sind nun besonders gefragt? Einschätzungen von Derivate-Experte Kemal Bagci, BNP Paribas, der zudem auf die aktuelle Situation bei DAX & Rohöl blickt und verrät, welche Einzeltitel bei den Anlegern im Fokus stehen.

