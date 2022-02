STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger tauschen Calls auf die Commerzbank

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Barrick Gold (WKN VX5QJ9)

In einen Call-Optionsschein auf Barrick Gold steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Barrick verkündete gestern eine Erhöhung der Quartalsdividende auf 0,10 US-Dollar sowie eine Änderung der Dividendenpolitik. Zukünftig hängen die Dividendenzahlungen von dem Nett-Cashbestand des Unternehmens ab. Als „Schmackerl“ führt Barrick ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von einer Milliarde US-Dollar ein. Nach den gestrigen Kursgewinnen, gibt die Aktie im heutigen Handel knapp 2% auf 20,10 Euro nach.

2. Call-Optionsschein auf Commerzbank (WKN JN8ALA)

Die Derivateanleger an der Euwax nehmen einen Tausch bei den Call-Optionsscheinen auf die Commerzbank vor. Verkauft wird der Call-Optionsschein (WKN JN8ALA) und dafür kaufen sie den Call (WKN JX6YZ1), mit einer längeren Laufzeit und einem höheren Basispreis. Die Commerzbank legte gestern ihre Geschäftszahlen für 2021 vor, die über den Erwartungen der Analysten lagen. Mit einem Konzernergebnis von 430 Millionen Euro ist die Bank zurück in die Gewinnzone gelangt. Die Aktie legt beinahe 4% auf 9,12 Euro zu.

3. Call-Optionsschein auf Salesforce.com (WKN UH77U9)

Bei den Optionsscheinen finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf Salesforce.com statt. Der Call auf den Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Salesforce.com wird am 01. März seine Quartalszahlen vorlegen. Die Aktie legt 0,6% auf 177,30 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer lag im bisherigen Handelsverlauf nur wenige Minuten über der Nulllinie. Die überwiegende Zeit notiert der Euwax Sentiment deutlich im negativen Bereich. Offensichtlich werten die Stuttgarter Derivateanleger die Kursgewinne im DAX als kurzfristigen Erholungsversuch.

Börse Stuttgart auf YouTube

Die Finanzmärkte sind nervös und schwanken zwischen Hoffen und Bangen. Spitzt sich die Krise in der Ukraine weiter zu oder lässt sich eine diplomatische Lösung herbeiführen? Was hinter den möglichen kriegerischen Auseinandersetzungen steckt, welche Folge es für Deutschland hätte und wie die Finanzmärkte mit der Situation umgehen, verrät Alexander Berger, politischer Analyst bei Daubenthaler & Cie.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=QJpJos_g_TU

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)