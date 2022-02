STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

NVIDIA-Call vor Zahlen gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf BASF (WKN MA96FW)

Nachdem die Derivateanleger in Stuttgart gestern einen Call-Optionsschein auf die BASF verkauften, liegt heute ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausführbarem Kauf- und Verkaufsorders vor. In der vergangenen Woche kaufte der DAX-Konzern im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramm über 470.000 Aktien zurück. Heute legt die BASF-Aktie 2,2% auf 67,71 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MA8D33)

Vor der morgigen Veröffentlichung der Quartalszahlen und des Jahresabschlusses steigen die Anleger an der Euwax heute in einen Call-Optionsschein auf NVIDIA ein. Die Aktie legt im Vorfeld über 3,5% auf 222 Euro zu.

3. Knock-out-Call auf Porsche (WKN MA6LTP)

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax in einem Call auf die Porsche Automobil Holding statt. Der Knock-out-Call wird von den Derivateanlegern am Dienstag überwiegend gekauft. Bis zum Mittag klettert die Aktie der Porsche Automobil Holding, die im September in den DAX aufgestiegen ist, um beinahe 4% auf 88,10 Euro.

Euwax Sentiment Index

Nachdem der DAX die Marke von 15.300 Punkten überschreiten konnte, agieren die Stuttgarter Derivateanleger zunehmend vorsichtig und positionieren sich seither eher für einen fallenden Leitindex. Weitere Kursgewinnen trauen die Derivateanleger an der Euwax dem DAX heute offensichtlich nicht zu.

