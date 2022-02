STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Gewinnmitnahmen bei Commerzbank-Call

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Commerzbank (WKN JN8ALA)

In einem Call-Optionsschein auf die Commerzbank nehmen die Stuttgarter Derivateanleger ihre aufgelaufenen Gewinne mit und verkaufen den Call. In der letzten Handelswoche konnte die Commerzbank-Aktie bei 8,77 Euro ein neues 3-Jahreshoch erzielen. Zu Wochenbeginn geht es für die Aktie über 2% auf 8,58 Euro bergab. Am 17. Februar wird der MDAX-Konzern schließlich seinen Jahresabschluss für 2021 veröffentlichen.

Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MA7R06)

2. Auf Alphabet werden zum Wochenauftakt an der Euwax einige Call-Optionsscheine sehr rege gehandelt. Den meistgehandelten Call-Optionsschein kaufen die Anleger dabei überwiegend. Die in der Vorwoche verkündeten Quartalszahlen wurden von den Marktteilnehmern sehr positiv aufgenommen. Zudem kündigte die Google-Muttergesellschaft für Juli einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 an. Mit 2.505 Euro startet die Alphabet-Aktie beinahe unverändert in die Handelswoche.

3. Call-Optionsschein auf BASF (WKN MA96FW)

In einen Call-Optionsschein auf BASF steigen die Stuttgarter Derivateanleger zu Wochenbeginn ebenfalls ein. Das Chemieunternehmen kaufte in der vergangenen Woche im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms beinahe 950.000 eigene Aktien zurück. Mit aktuell 66,47 Euro liegt die Aktie heute knapp 1% im negativen Bereich.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment zeigt sich zum Wochenstart in einer recht engen Bandbreite von 10 bis -20 Punkten und notiert am Mittag im neutralen Bereich. Nach den herben Kursverlusten des DAX in der letzten Handelswoche sind sich die Stuttgarter Derivateanleger zunächst uneins über die weitere Entwicklung des deutschen Leitindex.

