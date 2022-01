STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

ASML-Call bleibt in Stuttgart gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf ProSiebenSat.1 (WKN MA9G14)

Die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen finden an der Euwax in einem Call-Optionsschein auf ProSiebenSat.1 statt. Der Call wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Die Mediengruppe will ihre App- und Digitalangebote zukünftig auf der Streaming-Plattform Joyn zentral bündeln. Am Donnerstag geht es für die Aktie 1,5% auf 14,20 Euro bergauf.

2. Call-Optionsschein auf ASML Holding (WKN MA5YW7)

Wie bereits gestern steigen die Derivateanleger in Stuttgart in einen Call-Optionsschein auf die ASML Holding ein. Der Hersteller von Belichtungsmaschinen für die Halbleiterbranche steigerte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2021 um 33% auf 18,6 Milliarden Euro. Der Gewinn legte sogar um 65% auf 5,9 Milliarden Euro zu. Am Mittag notiert die ASML-Aktie 0,5% fester bei 632,70 Euro.

3. Knock-out-Call auf Block (WKN MA0QN0)

In einen Knock-out-Call auf Block steigen die Derivateanleger in Stuttgart ebenfalls ein. Das Unternehmen wurde am 10. Dezember 2021 von Square auf Block umbenannt. Damit soll der Fokussierung auf Zahlungsdienstleistungen in der Blockchain-Technologie Rechnung getragen werden. Heute gibt die Block-Aktie 0,4% auf 113,90 Euro nach.

Euwax Sentiment Index

Nachdem der DAX kurz vor 10 Uhr innerhalb weniger Minuten knapp 60 Punkte verlor, griffen die Stuttgarter Derivateanleger offensichtlich bei Long-Investments zu und hievten den Euwax Sentiment deutlich in den positiven Bereich. Am Mittag scheint die Euphorie bereits wieder Geschichte zu sein, das Stuttgarter Stimmungsbarometer notiert bei -20 Punkten.

