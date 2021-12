STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Käufe in einem BYD Call

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf BYD (WKN TT7ZQU)

Bereits über 400 Preisfeststellungen verzeichnet ein Knock-out-Call auf BYD. Der Call wird von den Derivateanlegern an der Euwax fast ausschließlich gekauft. Der chinesische Elektroautomobilbauer ist auch noch in den Geschäftsbereichen für Nutzfahrzeuge, Eisenbahnen, Batterien und Elektrotechnik tätig. Die BYD-Aktie notiert mit 35,28 Euro in der Nähe ihres All-Time-Highs vom 23. November bei 36,51 Euro.

2. Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing (WKN MD00TC)

Wie bereits am Vortag steigen die Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing ein. Der amerikanische Konzern bietet cloudbasierte Anwendungen für das Personalwesen an. Die ADP-Aktie legt 0,7% auf 206,40 Euro zu.

3. Knock-out-Call auf Valneva (WKN MA9JKV)

Ebenfalls kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Knock-out-Call auf das französische Biotechnunternehmen Valneva. Die Aktie erreichte im gestrigen Handel ein neuerliches All-Time-High bei 30,50 Euro. Aktuell notiert die Aktie des Impfstoffherstellers bei 28,68 Euro.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert im bisherigen Handelsverlauf hauptsächlich in der Nähe der Nulllinie, mit kurzfristigen Ausreißern nach oben als auch nach unten. Die Stuttgarter Derivateanleger sind offensichtlich, trotz der Kursgewinne im DAX, vorsichtig mit weiteren Long-Investments.

Börse Stuttgart auf YouTube

Das Börsenjahr 2021 verlief für DAX, Dow & Co. bislangäußerst erfolgreich. Sorgen die hohe Inflationsrate und der Anlagenotstand auch im neuen Jahr für Rekorde an den Aktienmärkten oder ist schon bald mit größeren Störfeuern zu rechnen? Werden die Rohstoffe wie Öl und Gas weiterhin auf so hohem Niveau notieren? Und wann steigen die Zinsen in den USA? Einschätzungen von Carsten Klude, Chefvolkswirt bei M.M. Warburg im Gespräch mit Cornelia Frey.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=1nDTJvCqyLE

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)