Verkäufe in einem ThyssenKrupp-Call

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf ThyssenKrupp (WKN MA47QY)

Ein Call-Optionsschein auf ThyssenKrupp wird im bisherigen Handelsverlauf am häufigsten gehandelt. Die Stuttgarter Derivateanleger steigen überwiegend aus dem Call aus. ThyssenKrupp wird am Donnerstag seine Jahreszahlen für das am 30.09. beendete Geschäftsjahr vorlegen. Für die Aktie geht es im Vorfeld um 5,4% auf 9,71 Euro bergauf.

2. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MA8D33)

Auf NVIDIA kaufen die Derivateanleger an der Euwax einen Call-Optionsschein. Der amerikanische Halbleiterhersteller wird morgen seine Geschäftszahlen fürs vergangene Quartal vorstellen. Die NVIDIA-Aktie gibt 1% auf 261,10 Euro nach.

3. Call-Optionsschein auf Qualcomm (WKN UE7EHP)

Einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Anbieter von Mobilfunktechnologie Qualcomm verkaufen die Derivateanleger. Die Qualcomm-Aktie erreichte heute Vormittag mit 149,40 Euro ein neues All-Time-High. In den letzten vier Wochen hat die Aktie über 31% zugelegt.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert im bisherigen Verlauf überwiegend sehr deutlich im negativen Bereich. Die neuen Rekordstände im DAX veranlassen die Stuttgarter Derivateanleger anscheinend zur Vorsicht mit weiteren Long-Investments.

