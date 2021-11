STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Käufe in einen BioNTech Call

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MA9SCD)

In den letzten Handelstagen werden Call-Optionsscheine auf den IT-Riesen Microsoft sehr rege an der Euwax gehandelt.



In den am häufigsten gehandelten Call-Optionsschein steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Mit 291,25 Euro notiert die Microsoft-Aktie knapp unter dem am letzten Freitag aufgestellten All-Time-High von 293,35 Euro.

2. Call-Optionsschein auf BioNTech (WKN JN5L7J)

Nach den starken Kurseinbrüchen der BioNTech-Aktie in den letzten Handelstagen, steigen die Derivateanleger überwiegend in einen Call-Optionsschein auf den Impfstoffhersteller ein. Die Aktie legt um knapp 4% auf 198,10 Euro zu. Im Wochenvergleich steht jedoch ein Verlust von 21% zu Buche.

3. Call-Optionsschein auf ASML Holding (WKN MA5YW7)

Auf den Hersteller von Belichtungsmaschinen für die Halbleiterbranche, ASML Holding, verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger überwiegend einen Call-Optionsschein. Die ASML-Aktie notiert mit 740 Euro geringfügig im positiven Bereich. Am 15. September erreichte die ASML-Aktie bei 763,60 Euro ihr bisheriges All-Time-High.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment zeigt sich im bisherigen Handelsverlauf mit einer Spanne von ca. 40 bis -40 Punkte sehr volatil. Die Stuttgarter Derivateanleger reagieren anscheinend sehr stark auf die kurzfristigen Schwankungen im DAX.

Börse Stuttgart auf YouTube

Auf in die nächste Runde unserer Reihe „Zeig uns dein Depot“ - eine ganz schön spezielle! Denn Prof. Dr. Holger Graf, vielen besser bekannt als „goldgraf“ auf Instagram, wirft mit Richy einen Blick auf sein Portfolio. Dort tummeln sich 100 Aktien, von denen wir den meisten Fällen noch nie gehört haben und im Gegensatz zu vielen anderen Investoren absolut gar keine Tech-Aktien aus den USA. Wie Holger Graf zu dieser Anlagestrategie kam und wie er Werte für sein Depot auswählt, verrät er im Video.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=jyq_iT7vt-U

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)