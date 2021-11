STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Gewinnmitnahmen in NVIDIA- & Microsoft-Calls

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf NVIDIA (WKN MA89HD)

Nachdem die NVIDIA-Aktie von einem All-Time-High zum nächsten eilt, nehmen die Stuttgarter Derivateanleger ihre erzielten Gewinne in einem Knock-out-Call mit und steigen aus.



Für die NVIDIA-Aktie geht es zum Wochenschluss weiter um über 4% auf 268 Euro bergauf. Der Halbleiterkonzern wird am 17. November seine Quartalszahlen für das vergangene Jahr veröffentlichen.

2. Call-Optionsschein auf BioNTech (WKN HR98ES)

Nach den gestrigen Kurseinbrüchen der BioNTech-Aktie wird heute an der Euwax ein Call-Optionsschein sehr häufig gehandelt. In dem Call herrscht ein nahezu ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern. Eine Whistleblowerin berichtete gestern über Unregelmäßigkeiten in einem kleinen Teil der Studie zum Covid19-Impfstoff. Bis zum Mittag verliert die BioNTech-Aktie weitere 8% auf rund 219 Euro.

3. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN UH0LJC)

Wie bereits am Donnerstag wird ein Call-Optionsschein auf Microsoft von den Stuttgarter Anlegern sehr rege gehandelt. Jedoch nehmen heute anscheinend einige Anleger ihre aufgelaufenen Gewinne mit und verkaufen den Call. Mit 293,15 Euro erreichte die Microsoft-Aktie im heutigen Handelsverlauf ein neues All-Time-High.

Euwax Sentiment Index

Angesichts eines neuen Allzeithochs beim DAX bewegt sich der Euwax Sentiment im bisherigen Handelsverlauf nur wenige Minuten im positiven Bereich. Die überwiegende Zeit notiert das Stuttgarter Stimmungsbarometer in einer Range von -10 bis -40 Punkten. Vor dem anstehenden Wochenende und angesichts der aktuellen Niveaus agieren die Derivateanleger anscheinend eher vorsichtig.

