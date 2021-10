STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Wohin geht die Reise im DAX?

DAX

Kurz vor dem Wochenende verliert der deutsche Leitindex 0,1% und notiert bei rund 15.200 Punkten. Vor allem schwache Zahlen aus der Exportwirtschaft belasten den DAX zum Mittag.



Für neue Impulse könnten am Nachmittag indes die Arbeitsmarktdaten aus den USA sorgen, die um 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht werden sollen.

Aktien

1. Daimler (WKN 710000)

In einem schwachen Gesamtmarkt kann sich die Aktie der Daimler AG deutlich nach oben absetzen und gewinnt zum Mittag rund 2,7%. Damit überspringt die Aktie nach einigen Monaten wieder die Marke von 80 Euro. Am Morgen äußersten sich die Analysten der UBS positiv über die Aktie und stuften sie zum Kauf ein. Das Kursziel wurde ebenfalls kräftig angehoben von 79 auf 100 Euro.

2. Lufthansa (WKN 823212)

Sehr viele Preisfeststellungen finden am Vormittag auch in der Aktie der Lufthansa statt. Sie notiert kurz vor dem Wochenende nahezu unverändert. Warum die Lufthansa auch der meistgehandelte Wert dieser Handelswoche war, lesen Sie übrigens in unserem Aktien weekly.

3. Varta (WKN A0TGJ5)

Unter den größten Verlierern im MDAX notieren derweil die Aktien der Varta AG. Die Papiere des Batterie-Herstellers verlieren rund 2,4% und notieren damit - nach einem zwischenzeitlichen Ausflug auf über 165 Euro - wieder auf dem Niveau von vor rund 6 Monaten.

Euwax Sentiment Index

Aufgrund technischer Probleme kann der Euwax Sentiment derzeit nicht berechnet werden - demzufolge können wir die Stimmungslage der Stuttgarter Anleger heute leider nicht einschätzen. Wir bitten, dies zu entschuldigen und arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung, um Ihnen nächste Woche wieder eine Einordnung zu liefern.

Trends im Handel

Call-Optionsschein auf Daimler (WKN MA3N1W)

Als Basiswert ist Daimler im bisherigen Handelsverlauf bei den Stuttgarter Derivateanlegern sehr beliebt. Mehrere Optionsscheine auf Daimler befinden sich in der Spitzenliste der häufigsten Preisfeststellungen. Der Call-Optionsschein wird dabei am häufigsten gehandelt. Der Händler erhält fast ausschließlich Kauforders in dem Optionsschein.

Knock-out-Call auf Delivery Hero (WKN UH20JA)

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Knock-out-Call auf Delivery Hero statt. Der Knock-out-Call auf den 2011 gegründeten Online-Lieferdienst wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Die Aktie notiert mit 107,30 Euro nahegehend unverändert.

Call-Optionsschein auf ASML Holding (WKN MA5YW7)

Der Dauerbrenner bei den meistgehandelten verbrieften Derivaten an der Euwax - der Call-Optionsschein auf ASML Holding - darf zum Wochenabschluss bei den meistgehandelten verbrieften Derivaten nicht fehlen. Auch im heutigen Handelsverlauf liegen dem Händler hauptsächlich Kauforders zur Ausführung vor. Die ASML-Aktie gibt 0,7% auf 646 Euro nach.

