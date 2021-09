STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

DAX für einen Tag mit 31 Aktien

Der deutsche Leitindex startet freundlich in den Donnerstag und gewinnt rund 0,5%.



Für weitere Impulse könnten nach neue Konjunkturdaten aus den USA sorgen. Für Verwunderung sorgt indes der DAX-Kurszettel, auf dem heute ausnahmsweise 31 - anstatt wie üblich 30 Werte aufgeführt werden. Grund dafür ist der Automobilzulieferer Continental.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Continental (WKN 543900)

Unangefochtener Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind die Papiere von Conti. Das Unternehmen aus Hannover spaltete heute seine Antriebssparte ab und brachte sie unter dem Namen Vitesco an die Börse. Vitesco ist auch der Grund für den Zuwachs im DAX - denn der Conti-Sprössling wird für einen Tag im DAX gehandelt. Während Continental-Papiere rund 14% schwächer notieren, gewinnen Vitesco-Anteilsscheine knapp 4%.

2. SAP (WKN 716460)

Für hohe Umsätze sorgt bis zum Mittag auch die Aktie der SAP. Für den deutschen Software-Riesen verläuft der Handelstag aber vergleichsweise ruhig - SAP-Papiere notieren bei 122 Euro nahezu unverändert.

3. Microsoft (WKN 870747)

Eine Verschanufpause gönnen sich wohl auch die Aktien von Microsoft, die nur leicht im Plus notieren. Gestern legte die Aktie nach Bekanntgabe einer 11-prozentigen Dividendenerhöhung und Beschluss eines milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms bereits kräftig zu.

Börse Stuttgart auf YouTube

An den Aktienmärkten kam es nach der monatelangen Aufwärtsbewegung jüngst zum Rücksetzer. Nur ein kleine Pause oder gar die von manchem befürchtete Kurswende bei DAX & Co? Welchen Einfluss haben Tapering, Inflation und der unsichere Ausgang der Bundestagswahlen auf die Stimmung? Einschätzungen von Kemal Bagci, Derivate-Experte bei der BNP Paribas im Marktgespräch.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=aqWRNZ5Ikxg

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert den Großteil des Vormittags im negativen Bereich und schaffte es lediglich am Morgen kurz auf bis zu 30 Punkte vorzulaufen. Die Stuttgarter Derivateanelger scheinen dem DAX auf dem derzeitigen Niveau nicht viel mehr zuzutrauen.

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf BMW (WKN KB30SR)

Sehr viele Orders führen unsere Händler in einem Knock-out-Call auf BMW aus. Die Stuttgarter Derivateanleger positionieren sich nach einer Empfehlung am Morgen zum Großteil auf der Käuferseite in dem Produkt. Die BMW-Aktie notiert zum Mittag rund 0,9% tiefer.

2. Call-Optionsschein auf Facebook (WKN HR6CAM)

Auch in einem Call-Optionsschein auf den Social Media-Giganten Facebook treten die Anleger größtenteils als Käufer auf. Die Anteilsscheine des Konzerns verlieren am Donnerstag rund 0,3%.

3. Call-Optionsschein auf Qualcomm (WKN UE7EHP)

In einem Call-Optionsschein auf den US-Technologie-Konzern Qualcomm führen unsere Händler nach einer weiteren Empfehlung überwiegend Kaufaufträge aus. Wie heute bekannt wurde, übernimmt Qualcomm den österreichischen Augmented Reality-Spezialisten Wikitude GmbH. Qualcomm-Papiere legen rund 0,4% zu.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)