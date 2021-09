STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Anleger kaufen Calls auf zwei US-Tech-Werte

Dem deutschen Leitindex scheint bereits zur Wochenmitte die Puste auszugehen.



Der DAX notiert zum Mittag nahezu unverändert bei rund 15.700 Punkten - schwache Vorgaben aus Asien und den USA trüben wohl auch die Kauflaune der Anleger hierzulande ein.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. CureVac (WKN A2P71U)

Sehr viele Preisfeststellungen finden in Stuttgart am Mittwoch in der Aktie des Tübinger CureVac-Konzerns statt. Wie gestern bekannt wurde, kündigte CureVac audgrund sinkender Nachfrage nach dem Covid19-Impfstoff des Unternehmens bereits geschlossene Verträge mit Distributionspartnern. Die Aktie verliert rund 6% und rutscht unter die Marle von 50 Euro.

2. Varta (WKN A0TGJ5)

Auch für die Aktie des Batterie-Herstellers geht es am Vormittag kräftig bergab. Marktbeobachter hatten sich vom gestrigen Apple-Produktevent neue AirPods - also schnurlose Kopfhörer - erhofft. Für ebendiese liefert Varta Batterie-Zellen. Doch Apple stellte neben einer neuen Apple Watch und dem iPhone 13 keine neuen AirPods vor. Varta-Anteilsscheine notierten zwischenzeitlich mit einem Minus von 4% am MDAX-Ende.

3. Deutsche Post (WKN 555200)

Weiter im Aufwind befindet sich indes die Aktie des heutigen Stuttgarter Umsatzspitzenreiters: Die Papiere der Deutschen Post legen an der DAX-Spitze um rund 1,9% zu und überspringen erneut die Marke von 60 Euro. Gestern äußerten sich die Analysten der Deutschen Bank positiv zum Logistik-Konzern und sehen für 2022 und 2023 „immenses Überraschungspotenzial“ für die Aktien.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment zeigt sich heute in einer äußerst breiten Spanne zwischen +25 und -50 Punkten. Zum Mittag dreht das Stuttgarter Stimmungsbarometer vorerst wieder in den positiven Bereich und signalisiert Optimismus unter den Stuttgarter Derivateanlegern.

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Microsoft (WKN MA8Q48)

Das meisgehandelte verbriefte Derivat an der Euwax ist zur Wochenmitte ein Knock-out-Call auf den Technologie-Riesen Microsoft. Wie das Unternehmen gestern Abend bekanntgab, wird die Dividendenzahlung im kommenden Geschäftsjahr um rund 10% angehoben, zu dem soll ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 60 Milliarden Dollar gestartet werden. Die Microsoft-Papiere notieren am Mittag 1% fester.

2. Call-Optionsschein auf ASML (WKN MA5YW7)

Verkäufer finden sich auf dem Stuttgarter Börsenparkett indes in einem Call-Optionsschein auf den niederländischen Chip-Konzern ASML wieder. Die Aktie des Unternehmens legt zur Wochemitte rund 0,8% zu.

3. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MA4G7Y)

In einem Call-Optionsschein auf den amerikanischen eCommerce-Giganten Amazon führen unsere Händler viele Kauforders aus. Die Amazon-Aktie, die heute nahezu unverändert bei 2.922 Euro notiert, konnte seit Jahresbeginn rund 7% zulegen.

