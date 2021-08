STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Nächster Impfstoff aus Frankreich?

Endlich ist es geschafft! Der DAX knackt am Vormittag wieder die Marke von 16.000 Punkten und notiert zum Mittag rund 0,3% fester.



Allen Inflationssorgen zum Trotz scheinen die Anleger heute neuen Mut zu fassen. So stieg die Inflation in Deutschland im letzten Monat um knapp 4% und damit so stark wie seit Jahren nicht mehr.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Valneva (WKN A3CPD1)

Für sehr viele Orders sorgen die Stuttgarter Anleger am Dienstag in der Aktie des französischen Biotechnologie-Unternehmens Valneva. Wie unlängst bekannt wurde, startete das Unternehmen mit einer neuen - bisher nicht genutzten - Impfstoff-Art gegen das Coronavirus in eine Phase-3-Studie. Anders als die bestehenden mRNA- und Vektor-Impfstoffe setzt Valneva auf einen sogenannten Ganzvirus-Impfstoff. Die Aktie, die in den letzten drei Monaten über 100% gewinnen konnte, gewinnt heute rund 3%.

2. BioNTech (WKN A2PSR2)

Auch die Aktie des deutschen Impfstoff-Herstellers BioNTech wird in Stuttgarter rege gehandelt. Wie verschiedene Medien berichten, könnte die Wirkung des BioNTech-Vakzins deutlich schneller nachlassen als ursprünglich gehofft. BioNTech-Papiere notieren rund 1,7% leichter.

3. Deutsche Post (WKN 555200)

Unter den DAX-Spitzenreitern findet sich indes heute die Aktie der Deutschen Post wieder. Die Papiere des Logistik-Konzerns gewinnen zwischenzeitlich rund 2,6% auf über 61 Euro und markierten damit ein neues Allzeithoch.

Euwax Sentiment Index

Zu Handelsbeginn lag der Euwax Sentiment geringfügig im positiven Bereich. Seitdem der DAX mit der psychologisch wichtigen Marke von 16.000 Punkte ringt, rutschte der Euwax Sentiment sehr deutlich in den negativen Bereich ab. Anscheinend trauen die Anleger dem DAX den Durchbruch über die 16.000-Punkte-Marke gegenwärtig nicht zu.

Trends im Handel

1. Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen

Ein Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen wird von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. In einer Woche startet die diesjährige internationale Automobil-Ausstellung in München. Volkswagen wird dort mit den Marken Audi, Cupra, Porsche und VW vertreten sein. Bis zum Mittag legt die Volkswagen-Aktie 0,2% auf 201,35 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf ServiceNow

Aus einem Call-Optionsschein auf den Cloud Computing-Spezialisten ServiceNow steigen die Stuttgarter Derivateanleger am Dienstag aus. Im vergangenen Quartal konnte ServiceNow seinen Umsatz um 31% auf 1,33 Milliarden US-Dollar steigern. Die Aktie erreichte heute Vormittag mit 545 Euro ein neues All-Time-High.

3. Call-Optionsschein auf Varta

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen finden an der Euwax in einem Call-Optionsschein auf den Batteriehersteller Varta statt. Bei unserem Händler gehen dabei überwiegend Kauforders ein. Für die Varta-Aktie geht es 1,8% auf 133,25 Euro bergauf.

