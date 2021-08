STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Am Mittwoch bewegt sich der DAX auf dem Niveau des Vortags weiterhin in einer sehr engen Handelsspanne - und kratzt dabei abermals an seiner Rekordmarke von 15.810 Punkten. Unterdessen stiegen die deutschen Verbraucherpreise im Juli um 3,8% und damit so stark wie seit 1993 nicht mehr.



Am Nachmittag folgen noch Inflationsdaten für die USA.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Auch am Mittwoch bleibt BioNTech bei einem Plus von 0,8% die mit Abstand meistgehandelte Aktie in Stuttgart. Nach Vorlage der Quartalszahlen hob Goldman Sachs das Kursziel für BioNTech von 173 auf 433 US-Dollar an, bleibt aber „neutral“. Die Analysten der Privatbank Berenberg empfehlen die Aktie bei einem Kursziel von 400 US-Dollar zum Kauf - und sehen bei regelmäßigen Auffrischungsimpfungen gar ein Potential bis 550 US-Dollar.

2. Thyssenkrupp (WKN: 750000)

Unter regem Handel auf dem Stuttgarter Parkett gibt die Thyssenkrupp-Aktie heute 7,1% ab. Zwar legte der Umsatz im dritten Geschäftsquartal um 51% auf 8,7 Milliarden Euro, doch Analysten zeigten sich mit dem Ergebnisausblick des MDAX-Konzerns nicht zufrieden. Thyssenkrupp erwartet derzeit einen Mittelabfluss von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro.

3. E.ON (WKN: ENAG99)

Im Fokus der Stuttgarter Anleger steht nach den am Morgen veröffentlichten Zahlen auch die E.ON-Aktie, die bei 10,65 Euro nahezu unverändert notiert. Der Konzern konnte sein Ebit im ersten Halbjahr um 45% auf 3,2 Milliarden Euro steigern und erhöhte daraufhin seine Prognose. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet E.ON einen Konzernüberschuss von 2,2 bis 2,4 Milliarden Euro.

Wann dreht die US-Notenbank in Anbetracht der hohen Inflationsrate an der Zinsschraube? Und wie haben Anleihen- und Aktienmärkte auf die überraschend starken Preissteigerungen reagiert? Nach dem Regulierungsschock - was sollten Anleger in China-Techs beachten? Aktuelle Einschätzungen vom Aktienexperten Roland Hirschmüller, Baader Bank im Interview.

Euwax Sentiment Index

Erneut zeigt sich beim Euwax Sentiment ein wechselhaftes Bild: Während die Stuttgarter Anleger am Morgen rund um das DAX-Tagestief auf einen steigenden Leitindex setzten, wurden sie bis kurz vor einem neuen Allzeithoch spürbar vorsichtiger. Am Mittag präsentieren sich die Anleger laut dem Stuttgarter Stimmungsbarometer eher negativ gestimmt.

Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Orsted (WKN MA04K8)

Wie bereits zu Wochenbeginn wird ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf Orsted an der Euwax sehr häufig gehandelt. Im bisherigen Handelsverlauf liegen unserem Händler überwiegend Verkaufsorders zur Ausführung vor. Morgen wird der Weltmarktführer bei der Erzeugung von Offshore-Windenergie seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2021 vorlegen. Bis zum Mittag gibt die Aktie 1,3% auf 131,80 Euro ab.

2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Ebenfalls hauptsächlich verkauft wird von den Stuttgarter Derivateanlegern ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2. Dieser verliert zur Wochenmitte 1% auf 121,53 Punkte. Größter Verlierer im Index ist heute die Jinkosolar-Aktie mit einem Minus von fast 3%.

3. Knock-out-Call auf Telefonica (WKN MC743K)

Zu guter Letzt gehen auch in einem Knock-out-Call auf den spanischen Telekommunikationskonzern Telefonica fast ausschließlich Verkaufsorders ein. Der Konzern konnte im vergangenen Quartal durch Sondereffekte einen Rekordgewinn von 7,743 Milliarden Euro verzeichnen. Mit 4,21 Euro notiert die Telefonica-Aktie heute geringfügig im positiven Bereich.

