Auch am zweiten Tag des Monats zeigt sich der DAX eher träge.



So bewegt sich der deutsche Leitindex am Mittag bei 15.590 Punkten nur wenige Zähler über dem Niveau des Vortages. Auf die Stimmung drücken heute womöglich die Zahlen zweier DAX-Konzerne: Sowohl BMW als auch Infineon konnten die Markterwartungen nicht erfüllen und zählen zu den DAX-Schlusslichtern.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Allianz (WKN 840400)

Auch am Dienstag bleibt die Allianz die meistgehandelte Aktie in Stuttgart und stabilisiert sich nach dem gestrigen Kursrutsch vorerst bei 194,50 Euro. Nach der Warnung vor erheblichen Auswirkungen auf künftige Finanzergebnisse im Zuge der Ermittlungen des US-Justizministeriums äußerten sich gestern erste Analysten: Während Jefferies und JP Morgan eher entspannt reagierten und die Allianz weiter zum Kauf empfehlen, stufte die NordLB die Allianz von „Kaufen“ auf „Halten“ ab und senkte das Kursziel von 240 Euro auf 190 Euro.

2. BMW (WKN 519000)

Rege gehandelt wird heute auch die BMW-Aktie, die bis zum Mittag 3,6% verliert. Zwar konnte BMW für die erste Jahreshälfte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn ein kräftiges Plus verzeichnen - doch angesichts des Chipmangels sieht BMW ein schwieriges zweites Halbjahr auf sich zukommen und spricht von Produktionseinschränkungen und Auswirkungen auf den Absatz.

3. Northern Data (WKN A0SMU8)

Mit einem Minus von ganzen 15,2% steht auch Northern Data im Fokus der Stuttgarter Anleger. Bereits gestern musste die Aktie des Frankfurter Softwareunternehmens zweistellig abgeben. Sorgen bereitet Anlegern Berichten zufolge, dass nach wie vor kein auditierter Jahresabschluss für 2020 vorliege. Zudem stuften die Analysten von Hauck & Aufhäuser den Titel gestern von „Kaufen“ auf „unter Beobachtung“ ab.

Euwax Sentiment Index

So wenig Bewegung beim DAX herrscht, so volatil zeigt sich heute der Euwax Sentiment: Bei einer Spanne zwischen -15 und -60 Punkten versuchen die Anleger jede DAX-Bewegung zu nutzen - präsentieren sich laut dem Stuttgarter Stimmungsbarometer aber am Vormittag eher vorsichtig.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf MSCI (WKN MA82LB)

Meistgehandeltes verbrieftes Derivat an der Euwax bleibt ein Call-Optionsschein auf den US-Finanzdienstleister MSCI, der weiterhin gekauft wird. Dessen Aktie setzt ihren Höhenflug heute weiter fort und markiert bei 519,80 Euro abermals ein neues Allzeithoch. Auf Monatssicht beträgt das Plus bei der MSCI-Aktie nun bereits knapp 14%.

2. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN VQ6NJK)

Gekauft wird von den Stuttgarter Anlegern am Dienstag auch ein Call-Optionsschein auf Amazon. Nach dem Kurseinbruch Ende letzter Woche nähert sich die Amazon-Aktie mit derzeit 2.810 Euro ihrer 200-Tage-Linie bei rund 2.725 Euro an.

3. Knock-out-Call auf Pfizer (WKN MC470M)

Auch ein Faktor-Zertifikat auf Pfizer wird am Dienstag von den Anlegern in Stuttgart gekauft. Derzeit klettert nicht nur die BioNTech-Aktie angesichts gestiegener Preise für den Corona-Impfstoff auf neue Allzeithochs, auch die Pfizer-Aktie markiert bei 37,30 Euro einen neuen Rekordstand.

