STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Große Gewinne mit Windeln?

Der DAX kämpft weiter mit der 15.700-Punkte-Marke - kann diese aber bisher nicht überspringen.



Anleger scheinen vorerst auf weitere Impulse aus den USA zu warten. Für Aufsehen auf dem Stuttgarter Börsenparkett sorgt derweil ein Nebenwert.

Die Aktie des Onlinehändlers für Babyprodukte legte in den letzten Tagen über 250% zu. Auch heute notiert das Papier als meistgehandelter Wert in Stuttgart rund 50% fester. Nachdem bereits die Aktien von AMC und Gamestop in Online-Foren rege diskutiert wurden, werden aktuell die Papiere des Windel-Händlers aus München sehr oft in Online-Foren genannt. Scheinbar sprechen sich Privatanleger ab und kaufen die Aktien gezielt hoch.

Bei den beiden Umsatzspitzenreitern geht es indes etwas ruhiger zu. Die BioNTech-Aktie kann erstmals in ihrer noch recht jungen Börsengeschichte ein Allzeithoch bei über 200 Euro markieren und gewinnt im frühen Handel rund 1,6%.

Die zweitmeistgehandelte Impfstoff-Aktie in Stuttgart ist die CureVac-Aktie. Die Aktie rutscht vorerst unter die Runde Marke von 100 Euro und notiert rund 4,8% leichter. Der einstigen Impfstoff-Hoffnung aus Tübingen fehlt noch immer eine Zulassung für den entwickelten Impfstoff.

Börse Stuttgart auf YouTube

Nach langen Pandemie-Monaten scheint es wieder Licht am Ende des Tunnels zu geben - und bei uns steht nun erstmal Urlaub auf dem Plan: Wir schnappen uns Andreas Lipkow von der comdirect und düsen mit ihm nach Indien. Dort erklärt Dir der Experte, welche indischen Aktien man auf dem Zettel haben sollte und ob Indien wirklich ein heißer Geheimtipp an der Börse ist los geht die wilde Reise!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=NVP0AUaXRCc

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notierte im frühen Handelsverlauf überwiegend im positiven Bereich. Nachdem der DAX die Marke von 15.700 Punkte überschritten hat, fiel der Euwax Sentiment deutlich in den negativen Bereich - bevor er am Mittag wieder in den positiven Bereich drehte.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Nestlé (WKN MA5PU7)

Auf den weltgrößten Nahrungsmittelkonzern Nestlé kaufen die Anleger einem Call-Optionsschein. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte der Schweizer-Konzern einen Umsatz von 84,43 Milliarden CHF bei einem operativen Ergebnis von 14,23 Milliarden CHF. Bei der zur Gruppe Börse Stuttgart gehörenden BX Swiss notiert die Nestlé-Aktie mit 112,59 CHF um 0,64% höher.

2. Faktor-Long-Zertifikat auf Deutsche Telekom (WKN MF1GD9)

In ein Faktor-4x-Long-Zertifikat auf die Deutsche Telekom steigen die Anleger ein. Die Deutsche Telekom kündigte bei ihrem Kapitalmarkttag 2021 an, den Free-Cashflow bis 2024 auf 18 Milliarden Euro zu steigern. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug der Free-Cashflow 6,3 Milliarden Euro. Die Aktie der Deutschen Telekom notiert mit 17,39 Euro etwas leichter.

3. Call-Optionsschein auf Porsche (WKN TT6HDV)

Mehrere Call-Optionsscheine auf Porsche werden von den Stuttgarter Derivateanlegern im bisherigen Handelsverlauf sehr häufig gehandelt. Die meisten Preisfeststellungen verzeichnet ein Call (WKN TT6HDV) mit einem Basispreis von 105,00 Euro und einem Bewertungstag am 15.12.2021. Für diesen Schein erhält unser Händler fast ausschließlich Kauforders. Die Porsche-Aktie gibt 2,97% auf 98,48 Euro ab.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)