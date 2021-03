STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

DAX: Auf zu neuen Höhen?

In der verkürzten Handelswoche vor Ostern will es der DAX scheinbar nochmal wissen und markiert am Dienstag ein neues Intraday-Allzeithoch bei 14.926 Punkten. Damit fehlen dem Leitindex keine 100 Punkte mehr für die 15.000 Punkte-Marke. An der DAX-Spitze rangieren heute die Aktien von klassischen Zyklikern wie MTU Aero Engines und Volkswagen.



Am unteren DAX-Ende finden sich hingegen die Papiere des Konsumgüter-Konzerns Henkel wieder.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Allianz (WKN 840400)

Unter hohen Umsätzen können die Papiere des Allianz-Konzerns um 1,6% zulegen. Das Unternehmen prüfe Medienberichten zufolge ein Gegenangebot für den amerikanischen Sachversicherer Hartford. Für diesen hatte kürzlich erst der US-Versicherungs-Konzern Chubb eine Offerte über 23 Milliarde US-Dollar abgegeben. Die Allianz könnte mit der Übernahme des Sachversicherers seine US-Präsenz weiter ausbauen.

2. Daimler (WKN 710000)

Auch die Daimler-Aktie kann heute in einem freundlichen Marktumfeld 0,7% zulegen. Morgen lädt der Konzern zur Hauptversammlung und läutet damit auch die anstehende Dividenden-Saison im DAX ein. Aktionäre dürfen sich derweil auf eine Dividende von 1,35 Euro pro Anteilsschein freuen.

3. Airbnb (WKN A2QG35)

Auf dem Stuttgarter Börsenparkett ebenfalls rege gehandelt werden die Papiere des US-Zimmer-Vermittlers Airbnb. Das Unternehmen ging letzten Dezember - in Mitten der Corona-Krise - an die Börse und konnte seither eine durchaus ordentliche Performance hinlegen. Auch heute notiert die Aktie getrieben von der Hoffnung auf baldige Besserungen der pandemischen Lage gut 2,5% fester.

Börse Stuttgart auf YouTube

Neue Aktienrekorde, Inflation, steigende Zinsen? Das erwartet uns jetzt... Trotz der Lockdown-Verlängerung ist die Stimmung an den Aktienmärkten gut. Wie ist das zu erklären und was sorgt konkret für den Rückenwind? Warum sind steigende Zinsen "Gift" für Aktien und müssen wir uns auf eine sprunghaften Inflationsanstieg einstellen? Aktuelle Einschätzungen von Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=Q4bSHXDRgsU&t=272s

Euwax Sentiment Index

Der Privatanlegerindex

Der Euwax Sentiment pendelt überwiegend um die Nulllinie herum. Kurzfristig kam es jedoch zu signifikanten Ausreißern nach oben und nach unten, obwohl der DAX selbst in einer sehr engen Handelsspanne von knapp 30 Punkten notiert.

Trends im Handel

Die meistgehandelten Derivate

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA46UA)

Bereits zur Mittagszeit verzeichnet eine Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom weit mehr als 300 Preisfeststellungen. Die Anleger nehmen anscheinend ihre aufgelaufenen Gewinne in dem Call mit. Die Aktie der Deutschen Telekom kletterte bereits im frühen Handel auf ein 52-Wochenhoch bei 17,39 Euro.

2. Call-Optionsschein auf Applied Materials (WKN MA340V)

Auf den amerikanischen Hersteller von Halbleiterfertigungsanlagen Applied Materials kaufen die Anleger einen Call-Optionsschien. Im letzten Quartal konnte der Anlagenhersteller seinen Umsatz um 24% auf 5,16 Milliarden US-Dollar steigern. Das operative Ergebnis betrug 1,28 Milliarden US-Dollar. Die Aktie notiert nahezu unverändert bei 106,26 Euro.

3. Call-Optionsschein auf Skyworks Solutions (WKN KE3JEH)

Augenscheinlich sind Call-Optionsscheine auf Unternehmen im Halbleiterbereich bei den Derivateanlegern sehr beliebt. Auf Skyworks Solutions kaufen die Anleger einen weiteren Call-Optionsschein. Die Aktie von Skyworks Solutions notiert mit 151,80 Euro leicht im Plus.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)