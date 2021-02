STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Empfehlungen für BYD & Plug Power

Nach dem schwachen gestrigen Handelstag an den Börsen präsentiert sich der DAX zur Wochenmitte wieder erholt und kann immerhin knapp 0,6% zulegen.



Für Beruhigung an den Märkten sorgte gestern Abend Fed-Chef Jerome Powell, der verkündete, dass die expansive Geldpolitik angesichts der noch immer herrschenden Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie fortgesetzt wird. Auch EZB-Chefin Lagard sprach sich für die Fortführung von Anleihekaufprogrammen aus.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. TUI (WKN TUAG00)

Die Papiere des Reise-Konzerns TUI bleiben auch heute bei Stuttgarter Anlegern gefragt und können als meistgehandelte Titel auf dem Börsenparkett um 3,1% zulegen. Nachdem der britische Premierminister Johnson gestern seine Pläne für eine schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen vorlegte, explodierten die Buchungen für Urlaubsreisen bei den entsprechenden Reiseanbietern. Auch die TUI profitiert davon und konnte eine Versechsfachung der Urlaubsbuchungen im Vergleich zur Vorwoche verzeichnen.

2. Allianz (WKN 840400)

Für die Aktie von Europas größtem Versicherungskonzern Allianz geht es am Mittwoch um knapp 1% nach oben. Analysten der NordLB sehen das Papier positiv: „Die Resultate des Versicherers sind angesichts der Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie beachtlich“. Das Kursziel für die Allianz wurde entsprechend auf 230 Euro erhöht und die Einschätzung auf „Kaufen“ belassen.

3. BYD (WKN A0M4W9)

Neben dem amerikanischen Elektroauto-Konzern Tesla sind heute auch die Papiere des chinesischen Konkurrenten BYD gefragt. Die Aktie notiert am Mittwochvormittag 0,5% fester; unlängst zeigte sich ein Analyst der amerikanischen Großbank Goldman Sachs optimistisch bezüglich der Zulassungszahlen von Elektroautos in China.

Euwax Sentiment Index

Beim Euwax Sentiment zeigt sich heute das exakte Gegenteil des gestrigen Handelstags: Während der DAX versucht, seine Verluste wettzumachen, notiert das Stuttgarter Stimmungsbarometer teils deutlich im negativen Bereich. Somit scheinen die Derivateanleger dem DAX aktuell nicht mehr zuzutrauen.

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf BYD (WKN TT37WV)

Nach einer am Morgen ausgesprochenen Empfehlung kaufen die Stuttgarter Anleger einen Knock-out-Call auf BYD. Auch wenn die BYD-Aktie auf Wochensicht gut 17% auf etwa 23,70 Euro einbüßt, liegt die Knock-out-Barriere von 16,7369 Euro noch immer ein gutes Stück entfernt.

2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Der bei Stuttgarter Derivateanlegern seit Wochen gefragte Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 wird auch zur Wochenmitte weiter gekauft. Mit Verlusten von rund 2,5% baut der Saubere Zukunft Index 2 seine Verluste der letzten Tage aus. So beläuft sich das Minus in dieser Woche bereits auf über 8%.

3. Call-Optionsschein auf Plug Power (WKN KE2GLH)

Ebenfalls einer Empfehlung folgend kaufen die Anleger an der Euwax am Mittwoch einen Call-Optionsschein auf Plug Power. Morgen wird das US-Wasserstoffunternehmen frische Quartalszahlen vorlegen. Im Vorfeld erwarten Analysten, dass der Verlust je Aktie im Vergleich zum Vorjahr leicht steigen wird.

