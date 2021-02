STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Geshortete Aktien weiter im Fokus der Anleger

Für den DAX geht es mit Schwung in die neue Handelswoche.



Nachdem der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche noch gut 2% nachgab, präsentieren sich die deutschen Standardwerte zum Wochenstart solide im Plus. Für den Leitindex geht es zum Mittag um 1,5% nach oben. Der DAX überspringt somit wieder die Marke von 13.500.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Gamestop (WKN A0HGDX)

Der erneut meistgehandelte Wert ist an diesem Montag ist die GameStop-Aktie. Die Papiere des Gaming-Einzelhändlers aus den USA konnten in Folge des durchgeführten Short-Squeeze zeitweise über 8.000% zulegen. Heute verläuft der Handelstag für die GameStop-Aktie aber vergleichsweise ruhig; die Papiere notieren mit 0,7% leicht im Plus.

2. First Majestic Silver (WKN: A0LHKJ)

Ebenfalls rege gehandelt auf dem Stuttgarter Börsenparkett werden die Papiere des Rohstoff-Unternehmens First Majestic Silver. Der Wert, der ebenfalls zu großen Teilen geshortet wurde, konnte in den letzten Tagen über 65% zulegen. Heute notiert die Aktie zum Mittag immerhin über 30% im Plus.

3. AMC Entertainment (WKN: A1W90H)

Das Trio komplett macht die Aktie des Kino-Betreibers AMC Entertainment. Auch diese Aktie wurde von Hedge-Funds rege geshortet und legte daraufhin kräftig zu. Heute stieg die Aktie erneut um knapp 20%. Auf Monatssicht steht gar ein Plus von gut 630% zu Buche.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment pendelt im bisherigen Handelsverlauf in einer Spanne von 10 bis -30 Punkten. Die meiste Zeit liegt er im negativen Bereich, greift aber immer wieder die Nulllinie an. Ein längerer Durchbruch war ihm aber bisher verwehrt.

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Silber (WKN MA06LN)

Silber als Basiswert ist bei den Stuttgarter Derivateanlegern im heutigen Handelsverlauf sehr beliebt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Knock-out-Call statt. Unser Händler führt fast ausschließlich Kauforders aus. Der Silberpreis übertrifft im Jahresvergleich sein bisheriges Hoch aus dem letzten August. Die Unze Silber notiert bei 29,31 US-Dollar.

2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

In einem Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 steigen die Anleger überwiegend ein. Der größte Tagesgewinner im Index ist die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 5,28%. Der Saubere Zukunft Index 2 (WKN SL0BWC) notiert 1,08% höher bei 131,94 Euro.

3. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MA22NE)

Bei den Optionsscheinen kaufen die Anleger einen Call-Optionsschein auf Amazon. Amazon wird morgen, vor der Öffnung der amerikanischen Börsen, seine Quartalszahlen veröffentlichen. Die Amazon-Aktie notiert 1,62% höher bei 2.688 Euro.

