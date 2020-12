STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

DAX nimmt Allzeithoch ins Visier

Die Jahresendrally ist in vollem Gange: Der DAX nimmt nun sein Allzeithoch vom Jahresanfang ins Visier.



Mit einem Plus von knapp einem Prozent notiert der deutsche Leitindex nun rund um die Marke von 13.700 Punkten. Das Hoch von Ende Februar bei 13.789 Punkten scheint somit in greifbarer Nähe.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

Unter hohen Umsätzen verlieren die Papiere des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech um über 2%. Auch die Nachricht über eine Impfstoff-Zulasssung in Südamerika kann der Aktie heute nicht helfen. Auf Wochensicht verlieren die Papiere über 20%.

Für die Aktie des Tübinger Impfstoff-Herstellers CureVac geht es heute kräftig gen Süden. Die Papiere verlieren zum Mittag über 11%. Anleger scheinen nach kräftigen Kursgewinnen innerhalb weniger Wochen nun vermehrt Gewinne mitzunehmen. Auf Monatssicht steht dennoch ein Plus von gut 25% zu Buche.

Sehr gefragt unter Stuttgarter Anlegern sind heute die Papiere des chinesischen Kaffee-Konzerns Luckin Coffee. Die Aktie notiert deutlich im Plus und kann um über 35% zulegen. Seit den heftigen Kursverlusten in Folge der Betrugsvorwürfe liegt die Aktie trotzdem noch gut 85% unter ihren Hochs. Daran kann auch der heutige Kursgewinn nichts ändern.

Börse Stuttgart auf YouTube

Ob das 401k-Modell in den USA, der bekannte norwegische Staatsfonds oder der AP7-Fonds in Schweden: In vielen Ländern wird zur privaten Altersvorsorge auf Aktien gesetzt. Investor und Buchautor Christian W. Röhl erklärt, wie diese verschiedenen Modelle funktionieren und welche Vorteile sie Anlegern bieten.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=mzFW3z999QQ&utm_term=2400964902

Euwax Sentiment Index

Zu Handelsbeginn war der Euwax Sentiment sehr deutlich im positiven Bereich. Im weiteren Handelsverlauf schwankt er in einer Handelsrange von 25 bis - 25 umher. Scheinbar sind sich die Anleger uneins über die weitere Entwicklung im DAX.

Trends im Handel

1. Knock-out Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Wie bereits am Vortag wird ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 von den Anlegern gekauft. Das größte Kursplus der im Index enthaltenen Aktien hat die Xinyi-Solar-Aktie mit 6,16%. Der Saubere Zukunft Index 2 notiert 1,17% höher bei 112,62 Euro.

2. Knock-out-Call auf Bitcoin Group (WKN LS8TN8)

Ein Knock-out-Call auf die Bitcoin Group wird von den Anlegern heute verkauft. Anscheinend nehmen die Anleger ihre aufgelaufenen Gewinne mit. In der Spitze erreichte die Aktie ein neues All-Time-High bei 83,80 Euro. Aktuell steht die Aktie mit -0,83% auf 71,90 Euro leicht im Minus.

3. Call-Opitonsschein auf Toyota (WKN KA7TH9)

Bei den Optionsscheinen wird ein Call-Optionsschein auf den japanischen Automobilhersteller Toyota von den Anlegern überwiegend gekauft. Toyota ist hinter VW nach Absatzzahlen der zweitgrößte Automobilproduzent. Die Aktie notiert mit 63,00 Euro beinahe unverändert.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)