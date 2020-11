STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Wall Street sorgt für schlechte Stimmung

Nachdem die Kurse an der Wall Street bereits gestern Abend ins Rutschen gerieten, notiert auch der DAX am Donnerstag rund 0,9% schwächer.



Angesichts weiter steigender Corona-Fallzahlen nehmen die Anleger heute scheinbar vermehrt Gewinne mit.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Auch heute ist die BioNTech-Aktie bei den Stuttgarter Anlegern gefragt und klettert als meistgehandelter Wert 1,9%. Gestern hatten das Mainzer Unternehmen und sein Partner Pfizer angekündigt, dass für den Impfstoff in den USA und in Europa noch im Dezember eine Notfallzulassung erteilt werden könnte. .

2. Nel ASA (WKN: A0B733)

Auch die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Konzerns Nel ASA wird heute von den Stuttgarter Anlegern rege gehandelt, die Papiere notieren zum Mittag um 5,6% fester.

Damit setzt die Aktie, die in den letzten sechs Monaten fast 100% Kursgewinn erzielen konnte, ihren Aufwärtstrend fort.

3. SAP (WKN: 716460)

Zurück unter den meistgehandelten Werten in Stuttgart: Die SAP-Aktie, die heute bei rund 99,80 Euro keine klare Richtung kennt. Zu Wochenbeginn hatten auch die Analysten der US-Bank JP Morgan die Einstufung für SAP bei einem Kursziel von 120 Euro auf „Neutral“ belassen.

Euwax Sentiment Index

Auch an der Euwax scheinen die Anleger am Donnerstag überwiegend pessimistisch eingestellt zu sein: Das Stuttgarter Stimmungsbarometer bewegt sich den Großteil des Handelstags im negativen Bereich. Am Mittag scheinen die Derivateanleger aber nochmals etwas Mut zu fassen: Der Euwax Sentiment dreht vorsichtig ins Plus.

Trends im Handel

Die meistgehandelten Derivate

1. Put auf Gold (WKN KA7ZV6)

Besonders rege gehandelt wird heute in Stuttgart ein Put-Optionsschein auf Gold, der von den Anlegern nach einer Empfehlung gekauft wird. Für das Edelmetall geht es rund 0,5% auf 1.861 US-Dollar bergab. Als Grund für die Verluste beim Goldpreis wird am Markt unter anderem ein auf breiter Basis steigender US-Dollar angeführt.

2. Call auf Amazon (WKN MC826E)

Auch ein Call auf Amazon findet sich an der Euwax heute unter den meistgehandelten Optionsscheinen. Dieser wird von den Anlegern eher gekauft. Die Amazon-Aktie selbst bewegt sich heute bei 2.626 Euro kaum von der Stelle. Erst am Dienstag hatte der Online-Riese den Start einer eigenen Online-Apotheke in den USA angekündigt.

3. Call auf Facebook (WKN MC4YTL)

Außerdem rege gehandelt wird am Donnerstag in Stuttgart ein Call-Optionsschein auf Facebook. Auch hier sind vermehrt Käufer unterwegs. Nachdem Facebook Ende Oktober seine Quartalszahlen vorgelegt hatte, empfohlen daraufhin unter anderem JP Morgan, Goldman Sachs, die Credit Suisse und die UBS die Facebook-Aktie zum Kauf.

