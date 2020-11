STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Kursfeuerwerk bei Aurora Cannabis

Am Wochenende stand in den USA endlich das Ergebnis fest: Joe Biden wird neuer Präsident der Vereinigten Staaten.



Zum Handelsstart scheinen sich die Anleger sehr darüber zu freuen. Der DAX legt einen starken Wochenauftakt hin und notiert bei 12.900 Punkten rund 3,3% höher.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. SAP (WKN: 716460)

Auch am Montag gefragt bei Stuttgarter Anlegern: Die Papiere des Walldorfer SAP-Konzerns. So setzt die Aktie ihre Erholung fort und kann heute die Marke von 100 Euro überwinden. Zum Mittag steht ein Plus von 4%. Bis zum Vor-Crash-Niveau von gut 140 Euro bleibt es indes noch ein weiter Weg.

2. Allianz (WKN: 840400)

Den Stammplatz unter den drei meistgehandelten Aktien in Stuttgart kann der Versicherungsriese Allianz auch heute verteidigen. Nach den positiven Quartalszahlen vom vergangenen Freitag gab es zu Wochenbeginn einige positive Analysten-Einschätzungen. Das stützt die Aktie, die um 3,3% fester notiert.

3. Aurora Cannabis (WKN: A2P4EC)

Ein echtes Kursfeuerwerk liefert heute der Cannabis-Konzern Aurora Cannabis ab. Der Sieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Biden nährt die Hoffnung auf eine Liberalisierung des Cannabis-Marktes und damit verbundene Sprünge bei Umsatz und Gewinn. Die Anleger scheinen große Hoffnungen zu haben; die Aktie legt heute unter regem Handel in Stuttgart über 42% zu.

Börse Stuttgart TV

ETFs werden bei den Anlegern immer beliebter. Wie unterscheiden sie sich von klassischen Fonds, Einmalanlage oder Sparplan und wie finden Anleger ihren passenden ETF? Thomas Meyer zu Drewer, ETF-Experte bei Lyxor, erklärt die Basics der börsengehandelten Fonds im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=VpqzJw5UnVU

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment pendelt heute in einer recht breiten Spanne von 40 bis -10 Punkten. Dabei notiert das Stuttgarter Stimmungsbarometer überwiegend im positiven Bereich. Anscheinend lassen sich die Derivateanleger an der Euwax von der guten Stimmung an den Märkten anstecken.

Trends im Handel

1. Knock-out Call auf Saubere Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

Ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft 2 Index wird von den Stuttgarter Derivateanlegern heute hauptsächlich gekauft. Für den Index selbst geht es um 2,24% auf 107,74 Punkte nach oben. Die größte Kurssteigerung der im Index enthalten Aktien erzielt JinkoSolar mit 6,33%.

2. Knock-out Call auf Varta (WKN UE0LEY)

Auf den Ellwanger Batteriehersteller Varta kaufen die Anleger in Stuttgart heute einen Knock-out-Call. Am Donnerstag wird Varta seine Zahlen fürs vergangene Quartal vorstellen. Am Montag geht es für die Aktie 4,47% auf 121,70 Euro aufwärts.

3. Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN JC40CG)

Bei den Optionsscheinen wird heute von den Anlegern in Stuttgart ein Call auf Nvidia sehr häufig gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsorders vor. Nvidia ist inzwischen nach Marktkapitalisierung der weltweit größte Halbleiterkonzern. Die Nvidia-Aktie legt um 1,9% auf 492,40 Euro zu.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)