STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Positiver Start in die neue Handelswoche

Freundlicher Start in die neue Woche: Rückenwind erhielt der DAX dank der Erholung der amerikanischen Indizes am letzten Freitag zu Handelsschluss und greift die Marke von 12.800 Punkten an.



Auch die Futures auf die amerikanischen Indizes lassen zu Wochenbeginn einen sehr freundlichen Beginn erwarten.

Siemens Energy ab heute börsennotiert

Die von Siemens abgespaltete Siemens Energy feiert heute ihr Börsendebüt. Die Aktie zeigt sich mit einer Preisspanne von 20,49 Euro zu 22,63 Euro sehr volatil - mit einer Vielzahl von kleineren Umsätzen. Aktionäre erhielten für zwei Siemens-Aktien eine Siemens Energy Aktie ins Depot gebucht. Insgesamt wurden auf diese Weise 55% der Siemens Energy Aktien verteilt. 35,1% der Siemens Energy Aktien verbleiben bei Siemens und die restlichen 9,1% werden dem Siemens-Pensionsfonds zugewiesen.

Auch die Siemens-Aktie wird heute sehr rege gehandelt. Die Aktie notiert zwar 3,42% schwächer bei 108,98 Euro. Wegen der neuen Siemens Energy-Aktien wird dieser Verlust aber mehr als kompensiert. Unterm Strich können sich die Siemens/Siemens Energy Aktionäre über einen Tagesgewinn freuen.

Bei der zuletzt arg gebeutelten Nel ASA Aktie greifen heute die Anleger zu. Für die Aktie geht es heute über 5% auf 1,52 Euro aufwärts. Die Marktkapitalisierung des norwegischen Unternehmens beträgt gegenwärtig 2,15 Milliarden Euro.

Euwax Sentiment Index

Die Stuttgarter Derivateanleger misstrauen heute der freundlichen Entwicklung im DAX. Der Euwax-Sentiment schaffte es nur ganz kurz in den positiven Bereich. Ansonsten ist er teilweise mit Werten von -50 sehr deutlich im negativen Bereich.

Trends im Handel

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den verbrieften Derivaten finden bei einem Call Optionsschein (WKN HX6R2L) auf Bayer statt. Unser Händler führt aufgrund einer Kaufempfehlung fast ausschließlich Kauforders aus. Die Bayer-Aktie notiert mit 54,21 Euro beinahe unverändert.

Auf den amerikanischen Halbleiterkonzern Intel kaufen die Anleger heute einen Call Optionsschein (WKN DFD8CJ). Vor kurzem überholte Nvidia Intel als den wertvollsten Halbleiterkonzern. Intel wird am 20.Oktober seine Quartalszahlen für das 3. Quartal veröffentlichen. Für die Aktie geht es heute geringfügig 43,06 Euro nach oben.

Bei den Knock-out Produkten trennen sich die Stuttgarter Derivateanleger heute von einem Knock-out Call (WKN CL9L4X) auf Gold. Mit einem Basispreis und einer Knock-out-Barriere von 1.836,63 US-Dollar bewegt sich der Goldpreis in gefährlicher Nähe dieser Marken. Zur Mittagszeit steht der Goldpreis mit 1.851,87 US-Dollar je Feinunze um 0,54% niedriger.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)