STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Milliardenverlust bei Bayer

DAX startet positiv in die Handelswoche

Positiver Wochenstart: Gegen Mittag notiert der DAX mit 0,68% höher bei 13.122 Punkten.

Aktiensplit der High-Tech Riesen Apple und Tesla verzücken die Aktionäre

Im Fokus der Anleger stehen heute die Aktiensplits von Apple und Tesla.



Umsatzspitzenreiter mit gleichzeitig den meisten Preisfeststellungen ist Tesla. Für jede Aktie haben die Aktionäre vier zusätzliche Aktien eingebucht bekommen. Aktuell notiert die Aktie bei 0,80% im Plus.

Bei Apple können sich die Aktionäre über drei zusätzliche Aktien des Smartphone-Pioniers freuen. Im Jahr 2014 war der bisher letzte Aktiensplit, im Verhältnis eins zu sieben. Somit stellt der heutige Tag für die Aktionäre eine Besonderheit dar. Die Aktie notiert im frühen Handel mit 105,54 Euro um 0,42% höher.

Ebenfalls sehr rege gehandelt wird heute die Aktie des Mainzer Biotechunternehmen BioNTech. Der amerikanischer Konkurrent Moderna, vermeldete letzte Woche erfolgreiche Test seines Impfstoffes gegen das Corona-Virus. Für die Aktie von BioNTech geht es heute deshalb um 1,61% abwärts.

Börse Stuttgart TV

Geldanlage mit "gutem Gewissen": ein Thema, das immer mehr Anleger interessiert. Aber wie findet man nachhaltige Produkte und wo lauert Etikettenschwindel, sogenanntes Greenwashing? Thomas Schwarzmüller, Fondsmanager im Bereich Nachhaltigkeit bei der LBBW Asset Management, verrät, worauf Anleger beim Thema Nachhaltigkeit achten sollten.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=p6rmO2DBKKw

Euwax Sentiment Index

Zu Handelsbeginn waren die Stuttgarter Derivateanleger optimistisch auf die weitere Kursentwicklung im DAX gestimmt. Gegen 9:30 Uhr setzte ein Stimmungswandel ein. Der Euwax Sentiment notiert seitdem in einer recht engen Range von 10 bis -20.

Trends im Handel

Die häufigsten Preisfeststellungen finden heute in einem Call-Optionsschein (WKN CL3G26) auf die amerikanische Eisenbahngesellschaft Union Pacific statt. Unser Händler verzeichnet fast nur Kauforders in dem Optionsschein. Union Pacific ist in 23 westlichen US-Bundesstaaten aktiv. Die Aktie notiert mit 162,90 Euro um 0,75% fester.

Auf den deutschen Automobilzulieferer und Reifenhersteller Continental kaufen die Anleger heute ebenfalls einen Call-Optionsschein (WKN MC80XA). Der Umsatz von Continental ist im zweiten Quartal zwar auf 6,6 Milliarden Euro gesunken -von 11,3 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Nach eigenen Angaben hat sich Continental damit aber besser als der Markt entwickelt. Für die Continental-Aktie geht es heute rund 1,55% bergauf.

Ein Call Optionsschein (WKN MA0VUM) auf den amerikanischen Mobile-Payment Anbieter Square wird heute von den Anlegern fast ausschließlich gekauft. CEO Jack Dorsey führt in Personalunion auch den Kurznachrichtendienst Twitter. Die Square Aktie notiert heute um 1,69% fester bei 131,94 Euro.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)