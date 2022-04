Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

In die neue Handelswoche startete der Euro-Bund-Future mit 153,14 Prozentpunkten - etwa auf dem Schlusskursniveau der Vorwoche. Im bisherigen Wochenverlauf legt der Euro-Bund-Future unter den marktüblichen Schwankungen kontinuierlich zu.

Mit den nachgebenden Notierungen an den Aktienmärkten zieht es die Marktteilnehmer offensichtlich in den als sicher geltenden Hafen der Anleihen. Am Mittwochnachmittag notiert der Euro-Bund-Future bei 155,66 Prozentpunkten. Dies entspricht einer Rendite von 0,79%. Gegenüber der Vorwoche ist die Rendite somit um acht Basispunkte gefallen. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe fiel von 1,02% auf 0,95%.

Anlegertrends

Neue 16-jährige Bundesanleihe

Die Deutsche Finanzagentur begibt für die Bundesrepublik Deutschland eine neue Bundesanleihe (WKN 110259). Mit einem Emissionsvolumen von zwei Milliarden Euro läuft die Bundesanleihe bis zum 15.05.2038.

Der Nominalzinssatz beträgt 1,00%. Die Zinsen werden jährlich ausbezahlt, erstmalig am 15.05.2023. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 0,01 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 0,01 Euro. S&P vergibt für die Bundesrepublik Deutschland ein AAA-Rating.

Lockheed Martin nimmt für zehn Jahre Kapital auf

Der amerikanische Rüstungs- und Technologiekonzern Lockheed Martin nimmt über die Anleihe (WKN A3K4XY) frisches Kapital in Höhe von 800 Millionen US-Dollar auf. Die Anleihe weist eine Laufzeit bis zum 15.06.2032 auf.

Zu einem Nominalzinssatz von 3,90% finden die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus statt. Die erste anteilige Zinszahlung steht bereits am 15.06.2022 vor der Tür. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit beträgt 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. S&P vergibt für Lockheed Martin ein A-Rating. Die Anleihe kann durch Lockheed Martin vorzeitig gekündigt werden.

Keurig Dr Pepper emittiert siebenjährige Anleihe

Der amerikanische Getränkehersteller Keurig Dr Pepper begibt unter der WKN A3K4KQ eine Anleihe mit Fälligkeit zum 15.04.2029. Bei einem Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar beträgt der Nominalzinssatz 3,95%. Die Zinszahlungen erfolgen im halbjährlichen Turnus und erstmalig am 15.10.2022.

Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit beträgt 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. Für Keurig Dr Pepper vergibt S&P ein BBB-Rating. Die Anleihe kann durch Keurig vorzeitig gekündigt werden.

